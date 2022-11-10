После тяжёлой болезни в возрасте 57 лет скончался бывший защитник сборной Латвии Эйнар Гнедой, сообщает Sportacentrs.com.
Умер бывший футболист сборной Латвии Эйнар Гнедой
Гнедой был одним из первых футболистов, которые после восстановления независимости страны получили возможность выйти на поле в футболке сборной Латвии.
Свой первый матч за национальную команду он сыграл в мае 1992 года против Мальты, сменив на поле Геннадия Шитика. Всего на счету защитника 18 игр в сборной и победа в турнире Кубка Балтии 1993 года.
В составе рижского "Сконто" Гнедой три раза становился чемпионом Латвии и один раз выигрывал Кубок Латвии, а в 1993 году был признан лучшим защитником сезона.
В середине и второй половине 1990-х годов играл за клубы высшей лиге Латвии "Старт" (Броцены), рижские "Сконто-Метал" и "Университет", а также провёл полсезона в высшей лиге Эстонии в клубе "Таллинна Садам".
После завершения карьеры в 1997 году Гнедой стал арбитром, в последствии переехав жить и работать в Норвегии.
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