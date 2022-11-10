Умер бывший футболист сборной Латвии Эйнар Гнедой

Гнедой был одним из первых футболистов, которые после восстановления независимости страны получили возможность выйти на поле в футболке сборной Латвии.

Свой первый матч за национальную команду он сыграл в мае 1992 года против Мальты, сменив на поле Геннадия Шитика. Всего на счету защитника 18 игр в сборной и победа в турнире Кубка Балтии 1993 года.

В составе рижского "Сконто" Гнедой три раза становился чемпионом Латвии и один раз выигрывал Кубок Латвии, а в 1993 году был признан лучшим защитником сезона.

В середине и второй половине 1990-х годов играл за клубы высшей лиге Латвии "Старт" (Броцены), рижские "Сконто-Метал" и "Университет", а также провёл полсезона в высшей лиге Эстонии в клубе "Таллинна Садам".

После завершения карьеры в 1997 году Гнедой стал арбитром, в последствии переехав жить и работать в Норвегии.