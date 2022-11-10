Чт, 10.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Умер бывший футболист сборной Латвии Эйнар Гнедой

rus.tvnet.lv
Умер бывший футболист сборной Латвии Эйнар Гнедой
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Фото: facebook.com/einar.gnedoj

После тяжёлой болезни в возрасте 57 лет скончался бывший защитник сборной Латвии Эйнар Гнедой, сообщает Sportacentrs.com.

Гнедой был одним из первых футболистов, которые после восстановления независимости страны получили возможность выйти на поле в футболке сборной Латвии.

Свой первый матч за национальную команду он сыграл в мае 1992 года против Мальты, сменив на поле Геннадия Шитика. Всего на счету защитника 18 игр в сборной и победа в турнире Кубка Балтии 1993 года.

В составе рижского "Сконто" Гнедой три раза становился чемпионом Латвии и один раз выигрывал Кубок Латвии, а в 1993 году был признан лучшим защитником сезона.

В середине и второй половине 1990-х годов играл за клубы высшей лиге Латвии "Старт" (Броцены), рижские "Сконто-Метал" и "Университет", а также провёл полсезона в высшей лиге Эстонии в клубе "Таллинна Садам".

После завершения карьеры в 1997 году Гнедой стал арбитром, в последствии переехав жить и работать в Норвегии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх