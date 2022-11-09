Фото и видео ⟩ В "Вайвари" прибыла новая партия раненых украинских солдат; приехали и украинские врачи

Кроме того, на этой неделе в "Вайвари" прибыла группа украинских солдат, которые последующие три недели будут лечиться в центре.

"Вайвари" в среду посетила и супруга президента Андра Левите, которая встретилась с врачами из Украины и Латвии, а также украинскими военнослужащими.

В мероприятии приняли участие также посол Украины в Латвии и представители МИД и общества Ziedot.lv.

Этим летом был начат финансируемый МИД проект, в рамках которого "Вайвари" делятся с украинскими больницами опытом по введению программы по реабилитации пострадавших в результате военной аргессии России пациентов после ампутации конечностей. Также целью проекта является обмен опытом создания системы оборота технических основных средств, указала Эйстрейке.

Одним из основных мероприятий проекта являются консультация и обмен опытом многопрофильной команды партнеров по сотрудничеству "Вайвари" и украинских медучреждений, которые организуется как дистанционно, так и очно, с поездками специалистов по обмену опытом в Латвию и Украину.

Как пояснила Эйстрейке, партнеры по сотрудничеству из украинских медучреждений еще ранее высказывали желание получить опыт и знания "Вайвари" о необходимой документации, квалификации специалистов, составе многофункциональной команды, работе и медицинском оборудовании.

У украинского медперсонала имеется большой интерес к программой реабилитации "Вайвари" после ампутации нижних конечностей, которая является единственной в Балтии аккредитованной программой такого вида, в которой тесно связаны этапы реабилитации и протезирования, чтобы человек после ампутации мог ходить, отметила представитель центра. По ее словам, полученные международный сертификат свидетельствует о соответствии программы реабилитации уровню стран Евросоюза.

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