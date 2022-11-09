Тиктокера выдворят из России после видео с пародией на солдата, отбрасывающего от себя гранату

Источник телеканала утверждал, что ночь Лебедев проведет в отделе полиции по Пресненскому району, а в четверг, 10 ноября, его дело должен рассмотреть суд.

Задержание после пародии

7 ноября Некоглай опубликовал в TikTok пародию на популярное видео с российским военным, который, лежа в окопе, откинул от себя две гранаты, сброшенные на него сверху дроном. В своем ролике блогер повторил действия солдата под песню Boney M "Rasputin".

На видео Некоглая обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая заявила, что собирается пожаловаться на блогера в МВД и Генпрокуратуру.

"Блогер-миллионник Некоглай вчера записал и выложил видео, в котором он глумится над подвигом нашего солдата, героически дважды отбившегося от атаки дрона с гранатами Вооруженных сил Украины. Выродок тиктокер вероятно посчитал, что это смешной контент. Конечно, находясь в теплой квартире в Сити и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе", - написала Мизулина.

По ее мнению, в ролике Некоглая были признаки преступления, предусмотренного статьей 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии).

Тиктокер в ответ заявил, что ролик не высмеивает, а, наоборот, прославляет военного. Он также обвинил Мизулину, назвавшую его "выродком", в нарушении административного кодекса, но отметил, что не собирается писать на нее заявление.

Фото: BBC

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