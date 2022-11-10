Литовские таможенники запретили въезд в страну железнодорожной цистерны с минеральными удобрениями из Беларуси, так как на ней была нарисована буква Z, ставшая символом российской агрессии в Украине, сообщила в среду таможенная служба Литвы.
Литовские пограничники не пропустили в страну цистерну из Беларуси с символом Z
Литовские таможенники и пограничники во второй половине дня во вторник проверили поезд из Беларуси. На одной из цистерн был символ Z.
Lithuanian customs officers did not let a Belarusian container with a letter “Z” into the country. pic.twitter.com/FXiBCAlMWn— Voices from Belarus (@VoicesBelarus) November 9, 2022
Цистерну задержали и отправили обратно в Молодечно в Беларусь.
Имеющаяся в распоряжении литовской таможни информация свидетельствует, что груз для литовской компании отправляло российское предприятие.
В апреле парламент Литвы запретил публично использовать георгиевские ленточки и другие используемые Россией в войне с Украиной символы. Среди них - и символы Z и V, которые российские войска используют в ходе вторжения в Украину.
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