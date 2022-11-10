Чт, 10.11.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Литовские пограничники не пропустили в страну цистерну из Беларуси с символом Z

rus.tvnet.lv
Литовские пограничники не пропустили в страну цистерну из Беларуси с символом Z
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Железнодорожные рельсы
Железнодорожные рельсы Фото: Evija Trifanova/LETA

Литовские таможенники запретили въезд в страну железнодорожной цистерны с минеральными удобрениями из Беларуси, так как на ней была нарисована буква Z, ставшая символом российской агрессии в Украине, сообщила в среду таможенная служба Литвы.

Литовские таможенники и пограничники во второй половине дня во вторник проверили поезд из Беларуси. На одной из цистерн был символ Z.

Цистерну задержали и отправили обратно в Молодечно в Беларусь.

Имеющаяся в распоряжении литовской таможни информация свидетельствует, что груз для литовской компании отправляло российское предприятие.

В апреле парламент Литвы запретил публично использовать георгиевские ленточки и другие используемые Россией в войне с Украиной символы. Среди них - и символы Z и V, которые российские войска используют в ходе вторжения в Украину.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх