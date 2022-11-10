Россия отступает из Херсона, куда обещала прийти "навсегда". Почему так вышло и что сейчас происходит в городе

75-летний Георгий, еще один житель Херсона, не пожелавший эвакуироваться на российские территории, подтверждает, что флагов и агитации в городе стало значительно меньше. "Я лично сорвал рашистский флаг, который висел на школе в конце нашей улицы, - бодро говорит он, - Месяц назад можно было легко уехать в пыточную, а сейчас армейских гораздо меньше и им не до того".

Сразу несколько собеседников Би-би-си, находящихся на правом берегу Херсона, подтверждают, что и российской символики, и военных в городе стало гораздо меньше еще с середины октября. Жители города говорят, что часть из них стала ходить "по гражданке". Кроме того, стало меньше людей "в полном обвесе" (Георгий пояснил, что он имеет в виду военных в современной форме, балаклавах и без опознавательных знаков - Би-би-си). "Одни тощие росгвардейцы остались, шеи из формы торчат, как у курей", - добавляет он.

Последний теплоход

Седьмого ноября работники одного из херсонских домов престарелых уговаривали 83-летнюю Алевтину Ивановну, живущую в государственном учреждении последние десять лет, уехать в Краснодарский край.