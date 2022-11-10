Выявлено 449 новых случаев Covid-19, скончались 3 человека

Умершие входили в возрастную группу от 70 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

​Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 317,6 до 305,2 случая на 100 000 человек.

Был проведен 3961 лабораторный тест на Covid-19, 14,7% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии скончались 6073 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждено 956 392 случая заражения.