За минувшие сутки подтверждено 449 новых случаев Covid-19, скончались три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Выявлено 449 новых случаев Covid-19, скончались 3 человека
Выявлено 449 новых случаев Covid-19, скончались 3 человека
Умершие входили в возрастную группу от 70 до 99 лет:
- один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
- два человека - в возрасте от 80 до 89 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 317,6 до 305,2 случая на 100 000 человек.
Был проведен 3961 лабораторный тест на Covid-19, 14,7% из них оказались положительными.
С начала пандемии в Латвии скончались 6073 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждено 956 392 случая заражения.
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