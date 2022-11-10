Пентагон: в ходе войны в Украине убиты или ранены более 100 000 российских солдат

Выступая с речью в Экономическом клубе Нью-Йорка, он указал, что за девять месяцев военных действий были убиты и ранены 40 000 украинских мирных жителей, а также более 100 000 российских солдат.

Милли добавил, что потери армии Украины, возможно, столь же велики.

"Речь идет о числе убитых и раненых российских военных на уровне значительно больше 100 тысяч. Вероятно, то же самое - с украинской стороны. Это огромные масштабы человеческих страданий",

- цитирует Милли агентство Reuters.

Комментируя сообщение России об оставлении Херсона, американский генерал указал, что россияне сконцентрировали в городе от 20 до 30 тысяч солдат и для отвода этого контингента на правый берег Днепра потребуется несколько недель.

Он признал, что россияне могут использовать отступление из Херсона для подготовки весеннего нападения, однако есть и "окно возможностей для переговоров".

Галерея: Украина, 29-31 октября

Однако чтобы были шансы на начало переговоров, как России, так и Украине нужно достичь "обоюдного осознания", что победа военными средствами недостижима, поэтому нужно браться за другие средства, указал Милли, припомнив опыт Первой мировой войны.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский во вторник сообщил, что Украина готова к переговорам с Россией только в случае, если россияне оставят все оккупированные территории, согласятся компенсировать нанесенные в ходе войны потери и предать суду тех, кто совершил военные преступления.