Певица Вера Брежнева, судя по всему, продолжает жить на несколько стран, одна из которых - Латвия. На днях артистка опубликовала в сторис Instagram фото, как она летит рейсом авиакомпании airBaltic в Ригу, а после показала подписчикам, как репетирует на студии, готовясь к своему концерту, пишет Limon.ee.
Фото и видео ⟩ Вера Брежнева показала полет в Ригу на самолете airBaltic
Судя по фото, артистка летела не бизнес-классом, потому что снимок сделан где-то из середины кабины самолета.
После начала войны в Украине певица Вера Брежнева тут же сообщила о своей антивоенной позиции и покинула Россию, где активно гастролировала и жила до 24 февраля. Одна из стран, где сейчас проводит большую часть времени артистка - Латвия. Именно там и запланирован концерт Веры Брежневой 7 декабря 2022 года. Певица активно готовится к выступлению и репетирует. Хиты на русском языке она петь будет, их и репетирует на студии. Кроме того, Брежнева уже решила, какой песней будет открывать свой первый после паузы концерт.
Напомним, что в октябре певицы Вера Брежнева и TAYANNA удивили неожиданным дуэтом. Они выпустили современную аранжировку украинской песни "Вышиванка". Авторами этой композиции есть поэт Николай Сома и композитор Оскар Сандлер. В свете последних дней эта песня приобрела особый смысл.
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