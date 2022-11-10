Фото и видео ⟩ Вера Брежнева показала полет в Ригу на самолете airBaltic

После начала войны в Украине певица Вера Брежнева тут же сообщила о своей антивоенной позиции и покинула Россию, где активно гастролировала и жила до 24 февраля. Одна из стран, где сейчас проводит большую часть времени артистка - Латвия. Именно там и запланирован концерт Веры Брежневой 7 декабря 2022 года. Певица активно готовится к выступлению и репетирует. Хиты на русском языке она петь будет, их и репетирует на студии. Кроме того, Брежнева уже решила, какой песней будет открывать свой первый после паузы концерт.