Сборная Франции назвала состав на ЧМ-2022 в Катаре

На чемпионате мира сборная Франции выступит в группе "D" с командами Австралии (22 ноября), Дании (26 ноября) и Туниса (30 ноября).

Примечательно, что Дидье Дешам включил в окончательную заявку 25 футболистов из 26-ти разрешённых. При этом в список не вошли Поль Погба и Н'Голо Канте, которые пропустят турнир из-за травм.

Состав сборной Франции на ЧМ-2022 по футболу:

Вратари: Альфонс Ареола ("Вест Хэм", Англия), Уго Льорис ("Тоттенхэм", Англия), Стив Манданда ("Ренн")

Защитники: Лукас Эрнандес ("Бавария", Германия), Тео Эрнандес ("Милан", Италия), Преснель Кимпембе ("ПСЖ"), Ибраима Конате ("Ливерпуль", Англия), Жюль Кунде ("Барселона", Испания), Бенджамин Павар ("Бавария", Германия), Вильям Салиба ("Арсенал", Англия), Дайо Упамекано ("Бавария", Германия), Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед", Англия)

Полузащитники: Эдуардо Камавинга ("Реал Мадрид", Испания), Юссуф Фофана ("Монако"), Маттео Гендузи ("Марсель"), Адриан Рабьо ("Ювентус", Италия), Орельен Тчуамени ("Реал Мадрид", Испания), Джордан Верету ("Марсель", Испания);

Нападающие: Карим Бензема ("Реал Мадрид", Испания), Кингсли Коман ("Бавария", Германия), Усман Дембеле ("Барселона", Испания), Оливье Жиру ("Милан", Италия), Антуан Гризманн ("Атлетико", Испания), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Кристофер Нкунку ("РБ Лейпциг", Германия).

Главный тренер: Дидье Дешам

Напомним, что именно Франция является действующим чемпионом мира. Четыре года назад подопечные Дидье Дешама обыграли в результативном финале Хорватию (4:2).

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.