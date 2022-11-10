В Цесисском крае столкнулись грузовик и легковой автомобиль: погиб человек

Спасатели получили вызов в Сталбскую волость Цесисского края, где произошло дорожно-транспортное происшествие.

На месте происшествия было установлено, что произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком. С помощью гидравлических инструментов спасатели освободили из легковой автомашины человека, у которого медики констатировали наступление смерти.

Кроме того, в среду спасатели выезжали в Двиетскую волость Аугшдаугавского края, где произошло ДТП, в результате которого лесовоз перевернулся на бок и из него вытекало масло. Пожарные и спасатели с помощью абсорбента собрали вытекшее масло, а оставшееся в баке масло перекачали в другую цистерну.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 129 ДТП, в которых пострадали 15 человек.

В сфере дорожного движения вынесено в общей сложности 463 решения об административных правонарушениях, в том числе 159 протоколов составлено в связи с превышением скорости, восемь - за управление автомобилем в нетрезвом виде, одно - за вождение в состоянии наркотического опьянения, два - за агрессивный стиль вождения.