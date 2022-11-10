Футболист Гаэль Ондуа, имеющий российский паспорт, сыграет на чемпионате мира за сборную Камеруна, сообщает Федерация футбола Камеруна.
Один россиянин всё-таки сыграет на ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В списке из 26 футболистов оказался игрок с российским гражданством Гаэль Ондуа, который с раннего возраста жил в России и имеет российское гражданство. Полузащитник родился в Камеруне, но с девяти лет жил в Москве, так как его отец работал в посольстве Камеруна.
Таким образом, Ондуа станет единственным футболистом с российским паспортом, который сыграет на ЧМ-2022.
В России Ондуа успел поиграть за юношеский состав "Локомотива" (до 2014 года), ЦСКА (2014-2015) и за основную команду "Анжи" (2018-2019). Сейчас полузащитник является игроком немецкого "Ганновера".
Ранее 27-летний Ондуа заявлял, что хотел выступать за национальную команду России. Однако позже он принял решение выступать за сборную Камеруна.
"В первую очередь, я буду представлять сборную Камеруна. Но я всегда говорю открыто: Россия - мой дом, у меня есть российский документ. И это тоже хорошо, что могу представлять российский народ на таком большом турнире", - цитирует Ондуа "РБ Спорт".
На ЧМ-2022 сборная Камеруна сыграет в одной группе "G" со Швейцарией (24 ноября), Сербией (28 ноября) и Бразилией (2 декабря).
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
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