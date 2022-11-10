Один россиянин всё-таки сыграет на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

В списке из 26 футболистов оказался игрок с российским гражданством Гаэль Ондуа, который с раннего возраста жил в России и имеет российское гражданство. Полузащитник родился в Камеруне, но с девяти лет жил в Москве, так как его отец работал в посольстве Камеруна.

Таким образом, Ондуа станет единственным футболистом с российским паспортом, который сыграет на ЧМ-2022.

В России Ондуа успел поиграть за юношеский состав "Локомотива" (до 2014 года), ЦСКА (2014-2015) и за основную команду "Анжи" (2018-2019). Сейчас полузащитник является игроком немецкого "Ганновера".

Ранее 27-летний Ондуа заявлял, что хотел выступать за национальную команду России. Однако позже он принял решение выступать за сборную Камеруна.

"В первую очередь, я буду представлять сборную Камеруна. Но я всегда говорю открыто: Россия - мой дом, у меня есть российский документ. И это тоже хорошо, что могу представлять российский народ на таком большом турнире", - цитирует Ондуа "РБ Спорт".

На ЧМ-2022 сборная Камеруна сыграет в одной группе "G" со Швейцарией (24 ноября), Сербией (28 ноября) и Бразилией (2 декабря).

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.