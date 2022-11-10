Почти каждый седьмой или 15% жителей Латвии уже получили прибавку к жалованию, связанную с высокой инфляцией в стране. Еще 6% латвийцев утверждают, что руководство их компании в скором времени повысит им зарплату – так свидетельствует опрос, проведенный рекрутинговой компанией Nextra и исследовательским бюро Norstat Latvija.
Опрос:15% жителей Латвии получили прибавку к зарплате в связи с инфляцией
Каждый третий (35%) житель Латвии прибавку пока не получил, но надеется, что работодатель планирует повысить зарплату в ближайшее время, а каждый пятый убежден – повышения в планах руководства нет.
Таким образом, почти 60% населения страны пока что обходятся той же суммой заработка, что была до этого – несмотря на более чем двадцатипроцентную инфляцию в стране.
"К сожалению, мы видим, что кризис затрагивает абсолютно всех и издержки предпринимателей тоже растут. Высокая инфляция означает, что спрос на товары и услуги снижается, а значит, бизнес стагнирует. Хорошо, если оборот компании сохранился хотя бы на прежнем уровне (что уже означает фактическую потерю в доходе, равную инфляции), но у многих он снизился. При этом самые большие расходы на оплату электричества и отопления еще впереди, - комментирует Эвия Шалте, эксперт по поиску талантов и основатель рекрутинговой компании Nextra. - Конечно, если есть возможность, обязательно нужно поднимать зарплаты сотрудников, чтобы избежать потери квалифицированной рабочей силы. Однако я убеждена, что с этими вызовами "кризисной лодке" мы находимся все вместе – и работодатель, и сотрудник, и пережить эти вызовы нам тоже нужно вместе, работая сообща".
Исследование также показало интересную тенденцию – зарплаты были подняты в основном в Риге – 17% по сравнению с 12-14% в регионах, а также среди высококвалифицированных кадров.
Так, среди людей с высшим образованием, 16% указали, что им уже дали прибавку к жалованию, а еще 8% планируют получить ее в ближайшее время. Тогда как среди людей со средним и средне-специальным образованием прибавку к зарплате получили или планируют получить 18% и 15% соответственно.
Та же тенденция прослеживается при анализе доходов: повышение в основном получили те, кто зарабатывал от 1251 евро и больше. Например, среди тех, чья зарплата находится в диапазоне от 551 до 1000 евро, лишь 11% получили повышение зарплаты, тогда как среди тех, кто зарабатывает 1251 – 1500 евро каждый пятый (22%) получил прибавку к жалованию. Среди тех, кто зарабатывает 1501 евро и больше и вовсе каждый третий – 31%.
По мнению эксперта, это явно свидетельствует о том, что компании бояться потерять талантливые и высококвалифицированные кадры, которые будет трудно заменить.
"Помимо проблем с энергетикой и экономическим спадом, Латвия испытывает недостаток кадров, связанный с демографической ямой конца девяностых. Мотивированные, образованные сотрудники сейчас нарасхват, поэтому компании стараются их удержать, несмотря на экономические сложности", - поясняет Э. Шалте, добавляя, что, помимо финансового поощрения есть и другие методы удержания сотрудников.
"Зарплата важна, но это не единственный фактор, почему люди остаются или уходят из компании. Небольшой обед в пятницу после обеда, гибкий график, доброе слово и любезная беседа (этакий small talk), моральная поддержка, а также искренняя похвала существенно снижают уровень стресса сотрудников и во многих случаях побуждают предпочитать комфортное с моральной точки зрения место работы тому, где платят больше, но где уровень стресса совершенно иной. Человечность и эмпатия - это то, что может практиковать каждый из нас, и она не требует денег, но способна творить чудеса".
Исследование проводилось в октябре 2022 года, было опрошено 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!