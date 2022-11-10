Опрос:15% жителей Латвии получили прибавку к зарплате в связи с инфляцией

Исследование также показало интересную тенденцию – зарплаты были подняты в основном в Риге – 17% по сравнению с 12-14% в регионах, а также среди высококвалифицированных кадров.

Так, среди людей с высшим образованием, 16% указали, что им уже дали прибавку к жалованию, а еще 8% планируют получить ее в ближайшее время. Тогда как среди людей со средним и средне-специальным образованием прибавку к зарплате получили или планируют получить 18% и 15% соответственно.

Та же тенденция прослеживается при анализе доходов: повышение в основном получили те, кто зарабатывал от 1251 евро и больше. Например, среди тех, чья зарплата находится в диапазоне от 551 до 1000 евро, лишь 11% получили повышение зарплаты, тогда как среди тех, кто зарабатывает 1251 – 1500 евро каждый пятый (22%) получил прибавку к жалованию. Среди тех, кто зарабатывает 1501 евро и больше и вовсе каждый третий – 31%.

По мнению эксперта, это явно свидетельствует о том, что компании бояться потерять талантливые и высококвалифицированные кадры, которые будет трудно заменить.

"Помимо проблем с энергетикой и экономическим спадом, Латвия испытывает недостаток кадров, связанный с демографической ямой конца девяностых. Мотивированные, образованные сотрудники сейчас нарасхват, поэтому компании стараются их удержать, несмотря на экономические сложности", - поясняет Э. Шалте, добавляя, что, помимо финансового поощрения есть и другие методы удержания сотрудников.

"Зарплата важна, но это не единственный фактор, почему люди остаются или уходят из компании. Небольшой обед в пятницу после обеда, гибкий график, доброе слово и любезная беседа (этакий small talk), моральная поддержка, а также искренняя похвала существенно снижают уровень стресса сотрудников и во многих случаях побуждают предпочитать комфортное с моральной точки зрения место работы тому, где платят больше, но где уровень стресса совершенно иной. Человечность и эмпатия - это то, что может практиковать каждый из нас, и она не требует денег, но способна творить чудеса".

Исследование проводилось в октябре 2022 года, было опрошено 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.