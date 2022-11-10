Утром в четверг, 10 ноября, на улице Краста в Риге возникла основательная пробка. Портал TVNET связался с Государственной полицией, которая рассказала, что там произошла авария.
Фото ⟩ На улице Краста столкнулись пять машин; есть пострадавшие
На улице Краста столкнулись пять машин; есть пострадавшие
В 8 часов утра в соцсетях появились фотографии пробки на улице Краста. Позднее стало известно, что там произошла тяжелая авария.
Государственная полиция указала порталу TVNET, что в 7:40 в Риге, на улице Краста, произошло столкновение пяти автомобилей - Volvo, Ford, Mini Cooper и двух Opel.
В результате аварии пострадали два человека, они были госпитализированы. На месте происшествия работает полиция, движение осложнено.
🇱🇻 Sastrēgums Krasta ielā #Rīga (#Latvija), kuru radīja piecu mašīnu avārija centra virzienā.— BreakingLV (@breakinglv) November 10, 2022
📸 Kristine Mitrofanova pic.twitter.com/TNr7tX42bu
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