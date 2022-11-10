Фото ⟩ На улице Краста столкнулись пять машин; есть пострадавшие

В 8 часов утра в соцсетях появились фотографии пробки на улице Краста. Позднее стало известно, что там произошла тяжелая авария.

Государственная полиция указала порталу TVNET, что в 7:40 в Риге, на улице Краста, произошло столкновение пяти автомобилей - Volvo, Ford, Mini Cooper и двух Opel.

В результате аварии пострадали два человека, они были госпитализированы. На месте происшествия работает полиция, движение осложнено.

🇱🇻 Sastrēgums Krasta ielā #Rīga (#Latvija), kuru radīja piecu mašīnu avārija centra virzienā.

📸 Kristine Mitrofanova pic.twitter.com/TNr7tX42bu — BreakingLV (@breakinglv) November 10, 2022