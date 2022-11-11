Алуа Балкибекова - новая звезда казахстанского бокса

В мае этого года Балкибекова вышла в финал чемпионата мира, который проходил в Стамбуле, но в решающем поединке уступила Айше Чагирир из Турции, став серебряным призёром турнира.

На чемпионат мира в Стамбул приехал президент Казахстанской федерации бокса (КФБ) Кенес Ракишев, который наградил Балкибекову медалью. Кстати, помимо призовых от Международной ассоциации бокса (IBA) Балкибекова получила 30 тысяч долларов от имени президента КФБ.

Балкибекова, как и многие спортсмены, мечтает об олимпийской медали. Стоит отметить, что у представительницы Казахстана есть все шансы, чтобы добиться этого.

Для 25-летней боксёрши из Казахстана серебро на чемпионате мира - это не первый громкий успех в карьере. Год назад Алуа выиграла чемпионат Азии в Дубае (ОАЭ).

Но и на этом не всё. Действующая чемпионка Азии на этой неделе в Аммане (Иордания) пытается защитить титул и уже добралась до финала, где сразится за "золото".