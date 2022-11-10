Россия оставляет Херсон. Что об этом сказали по телевизору?

На "Первом канале" произошедшее назвали "перегруппировкой войск в районе Херсона".

На НТВ ведущий сообщил о "тревожной ситуации в районе Херсона", которая "требует быстрых и непростых решений, в частности, маневров по переброске российских подразделений".

Аналогичные слова звучали и в ток-шоу. Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в программе "60 минут" назвал сдачу Херсона "тяжелым решением". "Суровикин взял ответственность на себя, но мы должны понимать, что в ситуации, когда он возглавил группировку, наверное, рассчитывать на то, что он сможет изменить какие-то моменты, которые были до его назначения, было просто невозможно. В любом случае, тот, кто кинет камень в спину российской армии, тот изменник", - утверждал Коротченко. Он добавил, что по-прежнему убежден в победе российской армии, хотя, по его мнению, "она не будет легкой".

Ведущая программы Ольга Скабеева вообще назвал отход "плановым". Все потому, говорила Скабеева, что Суровикин "сразу говорил, что обстановка очень и очень непростая, пожалуй, это связано с не самыми, возможно, удачными действиями в ходе весенней кампании". "Решение непростое, но оно принято для сбережения жизней и мирных, и военных", - повторяла ведущая.