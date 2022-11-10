Германия объявила состав на чемпионат мира. Ройс снова пропустит турнир

Отметим, что из-за травмы на предстоящем турнире не сыграет нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс. Вместо него в заявку попал его одноклубник - 17-летний Юссуфа Мукоко. Для него этот чемпионат мира станет дебютным.

33-летний Ройс из-за травмы пропустил ЧМ-2014, который Германия выиграла. Также из-за травмы он не играл на Евро-2016, а Евро-2020 он пропустил, сославшись на усталость после изнурительного сезона.

Сборная Германии на чемпионате мира в Катаре сыграет в группе "Е" с Японией (23 ноября), Испанией (27 ноября) и Коста-Рикой (1 декабря).

Состав сборной Германии на ЧМ-2022 по футболу:

Вратари: Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк‑Андре Тер Штеген ("Барселона", Испания), Кевин Трапп ("Айнтрахт")

Защитники: Армель Белла‑Кочап ("Саутгемптон", Англия), Маттиас Гинтер, Кристиан Гюнтер (оба - "Фрайбург"), Тило Керер ("Вест Хэм", Англия), Лукас Клостерманн, Давид Раум (оба - "РБ Лейпциг"), Антонио Рюдигер ("Реал Мадрид", Испания), Никлас Зюле, Нико Шлоттербек (оба - "Боруссия Дортмунд")

Полузащитники: Юлиан Брандт, Карим Адейеми (оба - "Боруссия Дортмунд"), Томас Мюллер, Джамал Мусиала, Леон Горецка, Дшошуа Киммих, (все - "Бавария"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", Англия), Кай Хавертц ("Челси", Англия), Марио Гётце ("Айнтрахт")

Нападающие: Никлас Фюллькруг ("Вердер"), Серж Гнабри, Лерой Сане (оба - "Бавария"), Юссуфа Мукоко ("Боруссия Дортмунд"), Йонас Хофманн ("Боруссия Мёнхенгладбах").

Главный тренер: Ханс-Дитер Флик

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.