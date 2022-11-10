ГЛАВНОЕ ЗА 10 НОЯБРЯ ⟩ Сравнение цен в магазинах, штраф за разжигание ненависти и печенье "Светлана"

Интересное чтиво:

Певица Вера Брежнева, судя по всему, продолжает жить на несколько стран, одна из которых - Латвия. На днях артистка опубликовала в сторис Instagram фото, как она летит рейсом авиакомпании airBaltic в Ригу, а после показала подписчикам, как репетирует в студии, готовясь к своему концерту

На днях в соцсетях обсуждалась новость о том, что в кофейне-обжарочной в Резекне "поменялось" название печенья "Светлана". Как выяснилось, это печенье, которое делает само кафе, и изделие никогда не называлось "Светланой". RUS TVNET поговорил с менеджером по развитию SIA ADUGS Production Анной Ленцбергой о том, менялось ли название печенья у его "родителя".

В СМИ обсуждают роман 16-летней российской фигуристки Камилы Валиевой и 17-летнего популярного тиктокера и певца Вани Дмитриенко.

Большой ажиотаж вызвали высказывания предпринимательницы и звезды реалити-шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") Ольги Камбалы, где она назвала Добеле "чухней". Теперь сама Ольга, а также ее муж, экс-спортсмен Каспар Камбала, отреагировали на поднятую шумиху.

Герой программы Алгис Шалкаускас, пожалуй, один из немногих жителей планеты, который в нашем земном пространстве передвигается не столько горизонтально (вправо-влево-вперед-назад), сколько вертикально (вверх-вниз). Нет, он не летчик и не шахтер, а настоящий "хранитель башни" - самой высокой в Литве и одной из самых высоких в мире (326 м).

Рижский бар Gimlet Nordic Cocktail Bar был включен в мировой топ-500 лучших баров, расположившись на 499-м месте. Об этом свидетельствуют данные портала top500bars.com.