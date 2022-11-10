Заканчивается очередной рабочий день. Для тех, кто пропустил свежие новости, RUS TVNET собрал все самое важное за четверг, 10 ноября.
ГЛАВНОЕ ЗА 10 НОЯБРЯ ⟩ Сравнение цен в магазинах, штраф за разжигание ненависти и печенье "Светлана"
Новости Латвии:
Инфляция больше не экономический термин, который никто не понимает, а синоним слов "война" и "кризис". Вторжение России в Украину хоть и не стало единственным катализатором стремительного роста цен на товары и услуги, но значительно его ускорило. Многие латвийские домохозяйства со страхом и неизвестностью смотрят на приближение зимы - как оплатить все счета и обеспечить семью продуктами?
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) оштрафовал на 8000 евро владельца портала Latvijas ziņas (lz.lv) - компанию Global Entertainmet за разжигание ненависти в программе "Лучше знать", распространяемой в YouTube, выяснило агентство LETA.
Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с найденным у школы в Пурвциемсе гранатометом, сообщает агентство LETA.
В Тукумском крае при демонтаже памятника обнаружено более 50 захоронений красноармейцев, сообщили агентству LETA в муниципалитете.
За первые шесть месяцев этого года на общественных парковках было зарегистрировано 492 дорожно-транспортных происшествия (далее - ДТП), за которые страховщики выплатили компенсации почти на 300 000 евро.
Утром в четверг, 10 ноября, на улице Краста в Риге возникла основательная пробка. Портал TVNET связался с Государственной полицией, которая рассказала, что там произошла авария.
Почти каждый седьмой или 15% жителей Латвии уже получили прибавку к жалованию, связанную с высокой инфляцией в стране. Еще 6% латвийцев утверждают, что руководство их компании в скором времени повысит им зарплату.
За рубежом:
В среду министр обороны Сергей Шойгу приказал отвести войска из оккупированного Херсона. На российском государственном телевидении - ни в новостных программах, ни в ток-шоу - произошедшего не заметили.
Один из добровольцев в украинской армии, британский подданый Мейсер Гиффорд показал видео из освобожденной деревни, на котором местные жители со слезами радости встречают украинскую армию. Об этом сообщает Русская служба BBC.
Шпионские программы используются во многих странах ЕС. В некоторых из них власти злоупотребляют этим ПО, чтобы следить за оппозицией, журналистами и адвокатами, говорится в докладе Европарламента.
В среду российские власти официально объявили о сдаче Херсона, назвав это "отходом войск". Армия РФ постепенно выходит из недавно аннексированного города, который Украина активно пыталась освободить с конца лета. Это единственный областной центр, который России удалось завоевать с начала вторжения.
Посла Латвии в России Мариса Риекстиньша вызвали в МИД РФ, где заявили "решительный протест" в связи со сносом советских памятников и "противоправными действиями в отношении российской собственности".
Советский обелиск, простоявший 71 год на берегу озера Вильянди в Эстонии, был снесен в среду, 9 ноября, в шесть часов утра. Работа была начата под покровом ночи, к восьми часам утра она была закончена и площадка была очищена, пишет Rus.Postimees.
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На днях в соцсетях обсуждалась новость о том, что в кофейне-обжарочной в Резекне "поменялось" название печенья "Светлана". Как выяснилось, это печенье, которое делает само кафе, и изделие никогда не называлось "Светланой". RUS TVNET поговорил с менеджером по развитию SIA ADUGS Production Анной Ленцбергой о том, менялось ли название печенья у его "родителя".
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