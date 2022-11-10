Байден выдвинул на должность нового посла США в Латвии Кристофера Робинсона

Робинсон является высокопоставленным сотрудником службы иностранных дел в ранге посланника-советника и в настоящее время занимает должность заместителя помощника госсекретаря в бюро по делам Европы и Евразии.

Ранее Робинсон занимал должность советника посланника по политическим вопросам в посольстве США в Москве.

До этого он работал в Госдепартаменте заместителем директора отдела по делам России, в миссии США при Европейском совете безопасности и сотрудничества в Вене и политическим советником в Манагуа.

Он также выполнял задания в Ираке, Беларуси, Канаде и России.

Робинсон имеет степень магистра стратегических наук Национального военного колледжа Университета национальной обороны США и степень бакалавра международных отношений Университета Джорджа Вашингтона.

Он получил несколько наград Государственного департамента, в том числе медаль за выдающиеся заслуги. Робинсон владеет русским и испанским языками.

Выдвинутого президентом кандидата должен утвердить Конгресс США после слушаний в комитете по международным отношениям Сената США. В случае одобрения Конгрессом последует голосование в Сенате США.

Нынешний посол США в Латвии Джон Лесли Карвайл начал работу в 2019 году. Он был выдвинут на должность посла тогдашним президентом США Дональдом Трампом.