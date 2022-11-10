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Российские войска роют окопы на севере Крыма

rus.tvnet.lv
Российские войска роют окопы на севере Крыма
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Солдат в окопе
Солдат в окопе Фото: Reuters/ScanPix

Российские войска приступили к сооружению окопов в северной части Крыма, сообщает в четверг, 10 ноября, украинское издание "РБК-Украина", публикуя спутниковые снимки, подтверждающие это.

Новые укрепления появились возле контрольно-пропускного пункта Джанкой между Крымом и Херсонской областью и возле города Армянск на Перекопском перешейке.

Активно создаются укрепления и в Херсонской области - например, возле села Новотроицкое на пути в город Геническ.

В среду, 9 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ о выводе войск с правого берега Днепра. Это также означает, что российская армия покинула город Херсон.

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