Российские войска приступили к сооружению окопов в северной части Крыма, сообщает в четверг, 10 ноября, украинское издание "РБК-Украина", публикуя спутниковые снимки, подтверждающие это.
Российские войска роют окопы на севере Крыма
Российские войска роют окопы на севере Крыма
Новые укрепления появились возле контрольно-пропускного пункта Джанкой между Крымом и Херсонской областью и возле города Армянск на Перекопском перешейке.
Активно создаются укрепления и в Херсонской области - например, возле села Новотроицкое на пути в город Геническ.
I think this thread will surprise you...— Benjamin Pittet (@COUPSURE) November 9, 2022
Russia is digging new trenches in... Northern Crimea!
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В среду, 9 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ о выводе войск с правого берега Днепра. Это также означает, что российская армия покинула город Херсон.
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