Крупнейшие издания мира анализируют заявление российского командования об отводе войск из Херсона. В комментариях преобладает осторожность. Победой России это, мягко говоря, не является, но и о полноценном возвращении Херсона под контроль Украины тоже говорить рано.
Унижение для России или ловушка для Украины? Что пишут западные СМИ об отводе войск из Херсона
"Большая победа Киева, которая меняет военные расклады накануне зимы", - пишет Financial Times. Газета, как и многие другие западные издания, вспоминает, что еще недавно весь Херсон - единственный областной центр Украины, захваченный Россией - был увешан плакатами о том, что Россия здесь навсегда, но в реальности это "навсегда" продлилось чуть больше восьми месяцев.
FT приводит мнение аналитиков и источников, связанных с разведкой: когда армия Украины сможет войти в Херсон, это даст ВСУ больше возможностей для атак на российские подразделения. Но и говорить, что это неизбежно и еще больше ослабит российскую армию, преждевременно: Россия уже давно укрепляется на правом берегу Днепра, и если левый представляет собой преимущественно степь, то здесь укрепиться помогут каналы и болотистая местность.
Военный аналитик Роб Ли также обращает внимание, что полный доступ к берегу Днепра в районе Херсона даст Украине возможность атаковать железнодорожные станции, склады и другие объекты, по крайней мере в северной части аннексированного в 2014 году Крыма.
Комментаторы Би-би-си отмечает, что украинские официальные лица с крайней осторожностью оценивают слова российского командования об отводе войск. И ВСУ намерены внимательно изучить ситуацию, прежде чем подходить к городу. Тем более что местные жители, оставшиеся в городе, говорят, что все еще видят на улице российских военных, в частности, из Чечни.
Би-би-си также приводит реакцию на отвод войск из Херсона ряда западных официальных лиц. Они в целом рады тому, что оказанная Украине поддержка оружием работает.
Британский политолог и один из главных экспертов по России Марк Галеотти выступил в эфире радиостанции BBC Radio 4. Он предостерег от поспешных выводов, но, по его мнению, вывод войск из Херсона означает, что если раньше Россия думала только о том, как выиграть войну, то теперь она уже стала думать, как ее не проиграть.
"Может быть, это ловушка?" - задается вопросом журнал Economist. Но сам же и пишет о том, что источники издания скорее подтверждают вывод войск. А взрыв на Каховской ГЭС, которую, как писали СМИ, могли заминировать перед отходом российские войска, нанесет куда больше повреждений самой России, чем Украине.
"Унизительно, но предсказуемо", - так характеризует ситуацию телеканал CNN. "На данном этапе неизвестно, как отреагируют украинцы, - говорит военный аналитик CNN Тим Листер. - Их войска на южных линиях фронта истощены, а земля перед ними, вероятно, сильно заминирована".
Листер считает, что в тактическом смысле маневр России объясним: приоритетом командующего российскими войсками Сергея Суровикина, похоже, является стабилизация оборонительных рубежей России после нескольких трудных месяцев. Но в политическом смысле отвод войск является безусловным и тяжелым поражением.
О политических последствиях для России говорит и телеканал Al Jazeera. Он анализирует реакцию провластных СМИ и телеграм-каналов - у некоторых из них аудитория измеряется сотнями тысяч и даже миллионами человек. Они либо вымученно говорят о "непростом решении", либо горько констатируют, что Россия отдает территории, которые ранее объявила своей.