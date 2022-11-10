Унижение для России или ловушка для Украины? Что пишут западные СМИ об отводе войск из Херсона

Би-би-си также приводит реакцию на отвод войск из Херсона ряда западных официальных лиц. Они в целом рады тому, что оказанная Украине поддержка оружием работает.

Британский политолог и один из главных экспертов по России Марк Галеотти выступил в эфире радиостанции BBC Radio 4. Он предостерег от поспешных выводов, но, по его мнению, вывод войск из Херсона означает, что если раньше Россия думала только о том, как выиграть войну, то теперь она уже стала думать, как ее не проиграть.

"Может быть, это ловушка?" - задается вопросом журнал Economist. Но сам же и пишет о том, что источники издания скорее подтверждают вывод войск. А взрыв на Каховской ГЭС, которую, как писали СМИ, могли заминировать перед отходом российские войска, нанесет куда больше повреждений самой России, чем Украине.

"Унизительно, но предсказуемо", - так характеризует ситуацию телеканал CNN. "На данном этапе неизвестно, как отреагируют украинцы, - говорит военный аналитик CNN Тим Листер. - Их войска на южных линиях фронта истощены, а земля перед ними, вероятно, сильно заминирована".

Листер считает, что в тактическом смысле маневр России объясним: приоритетом командующего российскими войсками Сергея Суровикина, похоже, является стабилизация оборонительных рубежей России после нескольких трудных месяцев. Но в политическом смысле отвод войск является безусловным и тяжелым поражением.