Латвийцы стали больше летать: airBaltic перевезла на 38% больше пассажиров

В октябре 2022 года airBaltic выполнила 3450 рейсов, что на 10% больше, чем в октябре 2021 года.

"Хотя среднее количество пассажиров осенью обычно начинает медленно снижаться, в этом году мы все еще наблюдаем положительную тенденцию", - отмечает исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

В октябре 2021 года airBaltic перевезла 240 300 пассажиров и выполнила 3140 рейсов.

Как сообщалось, в 2021 году airBaltic перевезла 1,628 млн пассажиров, что на 21,4% больше, чем в 2020 году.

Оборот airBaltic в прошлом году составил 204,1 млн евро, что на 41% больше, чем годом ранее, а убытки сократились на 49% и составили 135,7 млн евро.

Латвийскому государству принадлежит 96,14% акций airBaltic, а Aircraft Leasing 1, которым владеет финансовый инвестор Ларс Туссен, принадлежат 3,86%.