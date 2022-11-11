Стал известен состав сборной Англии на ЧМ-2022 в Катаре

Отметим, что на чемпионате мира 2018 года в России англичане проиграли бельгийцам в матче за третье место, а на Евро-2020 уступили в финале итальянцам в серии послематчевых пенальти.

ЧМ-2022 англичане начнут матчем с иранцами 21 ноября, 25-го числа сыграют с американцами, а 29 ноября - с валлийцами.

В заявке сборной Англии на чемпионат мира в Катаре лишь один футболист не представляет Английскую Премьер-Лигу (АПЛ) - это 19-летний Джуд Беллингем, который выступает за "Боруссию" из Дортмунда.

Состав сборной Англии на ЧМ-2022 по футболу:

Вратари: Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Ньюкасл"), Аарон Рамсдейл ("Арсенал")

Защитники: Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба - "Манчестер Юнайтед"), Эрик Дайер ("Тоттенхэм"), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба - "Манчестер Сити"), Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Конор Коди ("Эвертон"), Бен Уайт ("Арсенал"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль")

Полузащитники: Джуд Беллингэм ("Боруссия Дортмунд", Германия), Мейсон Маунт, Конор Галлахер (оба - "Челси"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Калвин Филлипс ("Манчестер Сити")

Нападающие: Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба - "Манчестер Сити"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Букайо Сака ("Арсенал"), Рахим Стерлинг ("Челси"), Каллум Уилсон ("Ньюкасл"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед")

Главный тренер: Гарет Саутгейт

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.