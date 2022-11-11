Последний шанс Роналду: сборная Португалии объявила состав на ЧМ-2022

Португальцы на чемпионате мира в Катаре сыграют в одной группе со сборными Ганы (24 ноября), Уругвая (28 ноября) и Южной Кореи (2 декабря).

Лидер португальцев Криштиану Роналду станет четвёртым футболистом в истории после Рафаэля Маркеса, Антонио Карбахаля и Лотара Матеуса, который примет участие в пяти мировых первенствах.

37-летний Роналду дебютировал в сборной Португалии в 2003 году и провёл за неё 191 матч, забил 117 мячей и отдал 43 результативные передачи.

Вратари: Диогу Кошта ("Порту"), Жозе Са ("Вулверхэмптон", Англия) и Руи Патрисиу ("Рома", Италия)

Защитники: Диогу Далот ("Манчестер Юнайтед", Англия), Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба - "Манчестер Сити", Англия), Данилу Перейра, Нуну Мендеш (оба - "ПСЖ", Франция), Пепе ("Порту"), Антониу Силва ("Бенфика"), Рафаэл Геррейру ("Боруссия Дортмунд", Германия)

Полузащитники: Жоау Палинья ("Фулхэм", Англия), Рубен Невеш, Матеуш Нунеш, Отавио Монтейро (все - "Вулверхэмптон", Англия), Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Англия), Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", Англия), Жоао Мариу ("Бенфика"), Витинья ("ПСЖ", Франция), Вильям Карвалью ("Бетис", Испания)

Нападающие: Андре Силва ("РБ Лейпциг", Германия), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Англия), Гонсалу Рамуш ("Бенфика"), Жоау Феликс ("Атлетико Мадрид", Испания), Рафаэл Леау ("Милан", Италия) и Рикарду Орта ("Брага")

Главный тренер: Фернанду Сантуш

Лучшим результатом португальской сборной на чемпионатах мира является третье место на турнире 1966 года. На чемпионате мира 2018 года в России команда вышла в 1/8 финала, где уступила уругвайцам (1:2).

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.