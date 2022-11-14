Сын президента сыграет за США на чемпионате мира по футболу

Джордж Веа - единственный африканский футболист, который становился обладателем "Золотого мяча". Он с 2018 года занимает пост президента Либерии. На протяжении игровой карьеры Джордж Веа выступал за "Монако", "ПСЖ", "Марсель", "Милан" и "Челси".

Его сын Тимоти Веа родился в 2000 году в Нью-Йорке и в 2013 году начал заниматься в академии клуба "Нью-Йорк Ред Буллз". К системе французского "ПСЖ" он присоединился в 2014 году и выступал за юношеские команды этого клуба в течение трёх сезонов.

В 2017 году Тимоти был переведён в резервную команду парижан. Его дебют за взрослую команду "ПСЖ" состоялся 3 марта 2018 года в матче чемпионата Франции против клуба "Труа". В том же году Веа продлил контракт с парижанами и перешёл в аренду на шесть месяцев в шотландский "Селтик". В 2019 году он подписал 5-летний контракт с французским "Лиллем".

На чемпионате мира в Катаре сборная США сыграет в одной группе с Уэльсом (21 ноября), Англией (25 ноября) и Ираном (29 ноября).

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.