В заявку сборной США на чемпионат мира по футболу вошёл нападающий "Лилля" Тимоти Веа, который является сыном президента Либерии Джорджа Веа.
Сын президента сыграет за США на чемпионате мира по футболу
Джордж Веа - единственный африканский футболист, который становился обладателем "Золотого мяча". Он с 2018 года занимает пост президента Либерии. На протяжении игровой карьеры Джордж Веа выступал за "Монако", "ПСЖ", "Марсель", "Милан" и "Челси".
Его сын Тимоти Веа родился в 2000 году в Нью-Йорке и в 2013 году начал заниматься в академии клуба "Нью-Йорк Ред Буллз". К системе французского "ПСЖ" он присоединился в 2014 году и выступал за юношеские команды этого клуба в течение трёх сезонов.
В 2017 году Тимоти был переведён в резервную команду парижан. Его дебют за взрослую команду "ПСЖ" состоялся 3 марта 2018 года в матче чемпионата Франции против клуба "Труа". В том же году Веа продлил контракт с парижанами и перешёл в аренду на шесть месяцев в шотландский "Селтик". В 2019 году он подписал 5-летний контракт с французским "Лиллем".
На чемпионате мира в Катаре сборная США сыграет в одной группе с Уэльсом (21 ноября), Англией (25 ноября) и Ираном (29 ноября).
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
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