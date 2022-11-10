"Боимся второго Мариуполя и ждем ВСУ". Жители о Херсоне

Михаил Подоляк считает, что Россия планирует превратить Херсон в руины обстрелами с левого берега: "РФ хочет сделать Херсон "городом смерти". Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины. Так выглядит "русский мир": пришли, ограбили, отпраздновали, убили "свидетелей", покинули руины, ушли", - считает советник главы Офиса президента Украины.

"Мы сейчас без света, воды, тепла и связи"

Несмотря на то, что в Херсоне который день нет устойчивой мобильной и интернет-связи, DW удалось пообщаться с несколькими херсонцами. Все они согласились на разговор исключительно на условиях анонимности. Большинство из них напуганы и в отчаянии, ведь из-за отсутствия доступа к информации никто не понимает, что происходит и чего ожидать. "Мы сейчас без света, воды, тепла и связи. Извините, но я не даю никаких комментариев, потому что уже кулек на голову мне надевали", - сказал мужчина, пострадавший из-за своей проукраинской позиции.