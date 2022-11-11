Наступление ВСУ под Херсоном: украинские войска освобождают область, сообщается об ударах по переправам через Днепр. Что известно

В последние два дня представители украинских войск неоднократно говорили, что не верят заявлениям армии РФ и подозревают, что на самом деле российские войска хотят заманить ВСУ в западню.

Пресс-атташе украинской группы войск на юге страны Наталья Гуменюк сказала в четверг вечером, что российская армия, по наблюдениям украинских военных, действительно частично уходит с правого берега Днепра, но часть подразделений пока остается.

"Можем констатировать, что они частично выводят свои вооружения и технику, действительно, на левом берегу оборудуют рубежи обороны. Но и на правом берегу они еще есть: и подразделения, и рубежи обороны, и наличие оружия и техники", - цитирует Наталью Гуменюк агентство Укринформ.

Пресс-атташе оперативного командования "Юг" украинской армии заверила, что украинские военные внимательно следят за перемещениями россиян, знают о возможности обманных маневров и готовы к любому повороту.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал агентству Рейтер, что вывод войск с правого берега Днепра, и в том числе из Херсона, займет у России не меньше недели. По словам Резникова, у России в Херсонской области - 40 тыс. солдат, и значительная часть из них находится в Херсоне и вокруг него на правом берегу.

"Это сложно - вывести эти войска из Херсона за пару дней. Неделя минимум", - сказал Резников, оговорившись, что предсказывать действия россиян не берется.