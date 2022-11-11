США отказались считать Россию страной с рыночной экономикой

Теперь Россия будет рассматриваться американскими финансовыми институциями как страна с нерыночной моделью экономики.

"Это наделяет США способностью использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка, вызванных все более масштабным вмешательством российского правительства в свою экономику", – говорится в сообщении министерства США.

Рыночный статус был присвоен российской экономике в 2002 году и в последний раз подтверждался в 2021 году. На страны с таким статусом не распространяется ряд американских внешнеторговых ограничений.