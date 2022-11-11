Министерство торговли США отозвало у России статус страны с рыночной экономикой, сообщает "Медуза" со ссылкой на Reuters.
США отказались считать Россию страной с рыночной экономикой
США отказались считать Россию страной с рыночной экономикой
Теперь Россия будет рассматриваться американскими финансовыми институциями как страна с нерыночной моделью экономики.
"Это наделяет США способностью использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка, вызванных все более масштабным вмешательством российского правительства в свою экономику", – говорится в сообщении министерства США.
Рыночный статус был присвоен российской экономике в 2002 году и в последний раз подтверждался в 2021 году. На страны с таким статусом не распространяется ряд американских внешнеторговых ограничений.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова