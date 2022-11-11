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США отказались считать Россию страной с рыночной экономикой

rus.tvnet.lv
США отказались считать Россию страной с рыночной экономикой
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Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден Фото: Fotophoto/Shutterstock

Министерство торговли США отозвало у России статус страны с рыночной экономикой, сообщает "Медуза" со ссылкой на Reuters.

Теперь Россия будет рассматриваться американскими финансовыми институциями как страна с нерыночной моделью экономики. 

"Это наделяет США способностью использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка, вызванных все более масштабным вмешательством российского правительства в свою экономику", – говорится в сообщении министерства США.

Рыночный статус был присвоен российской экономике в 2002 году и в последний раз подтверждался в 2021 году. На страны с таким статусом не распространяется ряд американских внешнеторговых ограничений.

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