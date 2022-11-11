За прошедшие сутки подтверждено 388 новых случаев Covid-19, получена информация о смерти трех пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.
Выявлено 388 новых случаев Covid-19, скончались три человека
Выявлено 388 новых случаев Covid-19, скончались три человека
Вчера сделано 2998 тестов на Covid-19, 12,9% из них были положительными.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 305,2 до 299,4 случая на 100 000 человек.
С начала пандемии в Латвии скончались 6076 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 956 780 случая заражения.
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