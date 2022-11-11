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Выявлено 388 новых случаев Covid-19, скончались три человека

rus.tvnet.lv/LETA
Выявлено 388 новых случаев Covid-19, скончались три человека
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Люди во время дождя. Иллюстративное фото
Люди во время дождя. Иллюстративное фото Фото: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки подтверждено 388 новых случаев Covid-19, получена информация о смерти трех пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Вчера сделано 2998 тестов на Covid-19, 12,9% из них были положительными.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 снизился с 305,2 до 299,4 случая на 100 000 человек.

С начала пандемии в Латвии скончались 6076 инфицированных Covid-19, лабораторно подтверждены 956 780 случая заражения.

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