Минобороны РФ отчиталось об отводе войск из Херсона

"Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. Все российские военнослужащие переправились на левый берег Днепра. Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено", - сказано в заявлении министерства.

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, ночью в ходе российского отступления ВСУ пытались помешать перевозке "мирного населения и переброске войск на левый берег Днепра". По переправам через реку были нанесены пять ударов снарядами РСЗО HIMARS.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Уже сообщалось, что 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отводе войск из оккупированного Херсона. В случае ухода Россия потеряет всю захваченную территорию Николаевской области, а также часть Херсонской области. Отвод российских войск из Херсона на левый берег Днепра никак не поменяет статуса аннексированной Херсонской области, ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.