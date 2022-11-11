Метадоновая лаборатория и почти 230 кг наркотиков: расследование завершено

13 марта 2020 года должностными лицами Государственной полиции было возбуждено уголовное дело.

В ходе следственных действий в сотрудничестве с антитеррористическим отрядом "Омега" и другими структурами Госполиции 13 июля в Кримулдском крае была обнаружена лаборатория по производству метадона, оборудованная в частном доме. По данным полиции, наркотические вещества здесь изготавливались с начала этого года.

Галерея: Полиция ликвидирует метадоновую лабораторию в Кримулде

При обыске в доме были обнаружены и изъяты вещества для производства метадона - 49,218 килограмма метадона, 56,822 килограмма промежуточного продукта метадона и 123,476 килограмма промежуточного продукта изометадона. Общий вес изъятых наркотических веществ составил 229 516 килограммов, а их оптовая цена на нелегальном рынке в 2020 году могла превысить 4 580 000 евро.

В ходе обысков изъяты также прекурсоры - 135 килограммов ацетона, 22,957 килограмма соляной кислоты, 43,34 килограмма эфира, 8,737 килограмма серной кислоты и 0,385 килограмма фенилацетона.