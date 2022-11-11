31 октября этого года было завершено расследование дела об обнаруженной и ликвидированной в 2020 году в Кримулдском крае метадоновой лаборатории. Там были обнаружены и изъяты наркотические вещества общим весом 229,516 кг. Сотрудники правоохранительных органов задержали по данному преступлению шесть человек и изъяли имущество на сумму 721 000 евро, пишет LETA.
Метадоновая лаборатория и почти 230 кг наркотиков: расследование завершено
13 марта 2020 года должностными лицами Государственной полиции было возбуждено уголовное дело.
В ходе следственных действий в сотрудничестве с антитеррористическим отрядом "Омега" и другими структурами Госполиции 13 июля в Кримулдском крае была обнаружена лаборатория по производству метадона, оборудованная в частном доме. По данным полиции, наркотические вещества здесь изготавливались с начала этого года.
Галерея: Полиция ликвидирует метадоновую лабораторию в Кримулде
При обыске в доме были обнаружены и изъяты вещества для производства метадона - 49,218 килограмма метадона, 56,822 килограмма промежуточного продукта метадона и 123,476 килограмма промежуточного продукта изометадона. Общий вес изъятых наркотических веществ составил 229 516 килограммов, а их оптовая цена на нелегальном рынке в 2020 году могла превысить 4 580 000 евро.
В ходе обысков изъяты также прекурсоры - 135 килограммов ацетона, 22,957 килограмма соляной кислоты, 43,34 килограмма эфира, 8,737 килограмма серной кислоты и 0,385 килограмма фенилацетона.
Также днем ранее, 12 июля 2020 года, на трассе М-9 "Балтия" на территории Российской Федерации в Московской области был задержан автомобиль с шестью килограммами метадона. В ходе расследования выяснилось, что эти препараты были произведены в указанной лаборатории и ввезены в Россию для дальнейшей реализации.
По подозрению в совершении преступления были задержаны члены организованной преступной группы - мужчины 1967, 1969, 1971, 1976 годов рождения и женщина 1970 года рождения. В ходе следствия было установлено, что двое задержанных уже привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
В рамках уголовного производства правоохранители наложили 13 арестов на активы на общую сумму 721 000 евро и денежные средства на общую сумму 812,82 евро и 1008 долларов США.
После получения достаточного набора доказательств и проведения всех необходимых уголовно-розыскных мероприятий 31 октября текущего года было принято решение о передаче уголовного дела в специализированную прокуратуру по организованной преступности и другим ведомствам для возбуждения уголовного дела.
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