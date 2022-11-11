Больше всего украинцев в Латвии работают в сфере общественного питания

224 украинца, занятых в сфере общественного питания, работают поварами.

Больше всего украинцев работают в сфере общественного питания в Риге и столичном регионе, в основном женщины.

В строительстве и розничной торговле работают 331 и 304 гражданина Украины соответственно.

По данным СГД, в сфере госслужб работают 278 граждан Украины, в гостиничной отрасли - 265, в больницах - 180, в сфере грузовых автоперевозок - 171, в сфере деревообработки - 106, в обработке и администрировании данных - 105, в сфере услуг общественного питания другого рода - 104 гражданина Украины.

532 украинца работают вспомогательными работниками, 360 - уборщиками, 240 - дорожными рабочими, 224 - поварами, 209 - продавцами в магазинах, 189 - работниками на кухне, 141 - строителями, 128 - горничными в гостиницах, 121 - водителями грузовиков, 103 человека - официантами.

Часть граждан Украины зарегистрирована в качестве самозанятых лиц. Хозяйственную деятельность зарегистрировал 231 гражданин Украины, в том числе больше всего в сфере парикмахерских и косметических услуг - 105.

Президент Латвийского общества ресторанов Янис Ензис отметил, что индустрия общественного питания всегда была открыта для людей разных возрастов и национальностей. "Мы как индустрия общественного питания рады, что можем таким образом внести свой вклад в поддержку украинского народа", - сказал он.