Серхио Рамос и Давид де Хеа не попали в состав сборной Испании на ЧМ-2022

Отметим, что в списке вызванных игроков не нашлось места для защитника "ПСЖ" Серхио Рамоса и вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

36-летний Рамос дебютировал за сборную в марте 2005 года и с тех пор провёл за команду 180 матчей, в которых забил 23 мяча. В составе сборной Испании Рамос выигрывал чемпионат мира-2010 в ЮАР, а также дважды - чемпионаты Европы 2008 и 2012 годов.

Для защитника этот чемпионат мира мог бы стать пятым в карьере, что было бы повторением рекорда.

Состав сборной Испании на ЧМ-2022 по футболу:

Вратари: Унаи Симон ("Атлетик"), Роберт Санчес ("Брайтон", Англия), Давид Райя ("Брентфорд", Англия)

Защитники: Даниэль Карвахаль ("Реал Мадрид"), Эрик Гарсия, Жорди Альба (оба - "Барселона"), Эмерик Ляпорт ("Манчестер Сити", Англия), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Пау Торрес ("Вильярреал"), Хосе Гайя, Уго Гильямон (оба - "Валенсия")

Полузащитники: Родри ("Манчестер Сити", Англия), Серхио Бускетс, Гави, Педри (все - "Барселона"), Коке, Маркос Льоренте (оба - "Атлетико"), Карлос Солер ("ПСЖ", Франция)

Нападающие: Альваро Мората ("Атлетико"), Ферран Торрес, Ансу Фати (оба - "Барселона"), Пабло Сарабия ("ПСЖ", Франция), Нико Уильямс ("Атлетик"), Марко Асенсио ("Реал Мадрид"), Йереми Пино ("Вильярреал"), Дани Ольмо ("РБ Лейпциг", Германия)

Главный тренер: Луис Энрике

На чемпионате мира в Катаре сборная Испании выступит в группе "Е", где её соперниками будут команды Коста-Рики (23 ноября), Германии (27 ноября) и Японии (1 декабря).

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.