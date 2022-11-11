ГЛАВНОЕ ЗА 11 НОЯБРЯ ⟩ День Лачплеcиса, Украина забрала Херсон и повышение зарплаты

Сегодня, 11 ноября, на Вантовом мосту загорелся автомобиль, об этом свидетельствуют видео и фотографии очевидцев в соцсетях.

За рубежом:

Военнослужащие ВСУ 11 ноября вошли в Херсон, подтвердили изданию "Громадське" жители города, местные журналисты, а также источник из властей Херсонской области.

Отвод российских войск из Херсона на левый берег Днепра завершился в пять утра 11 ноября, заявило Минобороны РФ, пишет "Медуза".

Вечером в четверг, 10 ноября, в Брюсселе было совершено нападение с ножом на сотрудников полиции. Один полицейский скончался от полученных ранений, еще один госпитализирован, пишет AFP.

Сможет ли Черноморский флот России оправиться от серьезных ударов, которые нанесли по нему украинские войска?

Наблюдая за российскими пропагандистскими передачами последних недель, приходится признать, что в их сообщениях наступил некоторый застой и однообразие.

После того, как армия РФ под давлением украинских войск начала массово покидать правый берег Днепра в Херсонской области, Киев заявил об освобождении уже нескольких десятков населенных пунктов. При этом украинские военные говорят, что в самом Херсоне пока остается множество российских военнослужащих, которые будут покидать город еще в течение длительного времени.

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