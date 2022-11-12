Месси и Дибала в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2022

Сборная Аргентины считается одним из фаворитов турнира. Примечательно, что капитан команды Лионель Месси ранее объявил, что чемпионат мира в Катаре будет для него последним.

Состав сборной Аргентины на ЧМ-2022 по футболу:

Вратари: Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Англия), Херонимо Рульи ("Вильярреал", Испания), Франко Армани ("Ривер Плейт")

Защитники: Науэль Молина ("Атлетико", Испания), Гонсало Монтьель ("Севилья", Испания), Кристиан Ромеро ("Тоттенхэм", Англия), Херман Песселья ("Бетис", Испания), Николас Отаменди ("Бенфика", Португалия), Лисандро Мартинес ("Манчестер Юнайтед", Англия), Маркос Акунья ("Севилья", Испания), Николас Тальяфико ("Лион", Франция), Хуан Фойт ("Вильярреал", Испания)

Полузащитники: Родриго Де Пауль ("Атлетико", Испания), Леандро Паредес ("Ювентус", Италия), Папу Гомес ("Севилья", Испания), Алексис Макаллистер ("Брайтон", Англия), Гидо Родригес ("Бетис", Испания), Энцо Фернандес ("Бенфика", Португалия), Эксекиэль Паласиос ("Байер", Германия), Николас Гонсалес ("Фиорентина", Италия)

Нападающие: Лионель Месси ("ПСЖ", Франция), Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа (оба - "Интер", Италия), Анхель Ди Мария ("Ювентус", Италия), Хулиан Альварес ("Манчестер Сити", Англия), Пауло Дибала ("Рома", Италия)

Главный тренер: Лионель Скалони

Аргентинцы сыграют в группе "С" со сборными Саудовской Аравии (22 ноября), Мексики (26 ноября) и Польши (30 ноября).

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.