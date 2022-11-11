Парадокс ⟩ Россиянин сядет в тюрьму и за поддержку, и за критику вывода войск из Херсона

– Это практически исключено. Правоприменительные органы РФ уже давно функционируют, руководствуясь не правом, а сигналами сверху, из телевизора. Именно эти сигналы – руководство к действию, а не писанный закон. Закон после сигнала лишь дает некое направление к действию. Причем зачастую закон дает некоторую дискрецию правоприменителям. Отсюда и идет такое избирательное правоприменение в РФ. Особенно мы его наблюдаем на примере закона об "иностранных агентах". Вроде как Russia Today по всем формальным параметрам должна быть признана в РФ "иноагентом", как многие другие медиа. Но все понимают, что действующая власть никогда не признает RT иностранным агентом.

– Рассмотрим ситуацию, когда россиянин не поддерживает вывод войск и сдачу Херсона ВСУ. В УК РФ же есть статья 280.3, которая появилась сразу после начала этой войны. Именно этой статьей карают тех, кто критикует действия российских генералов и солдат ВС РФ. Каковы риски сесть в тюрьму, если россиянин говорит: "Шойгу, какого хрена ты сдал "российский город"? Я против!".

– В этом случае риски быть привлеченным к ответственности, на мой взгляд выше. Потому что такие публичные действия – это и есть "дискредитация", как показывает сложившаяся в 2022 году практика правоприменения по этой статье УК РФ.

УК РФ Статья 280.3. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях

1. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, а равно направленные на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

2. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, а равно направленные на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, повлекшие смерть по неосторожности и (или) причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.