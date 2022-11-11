Побег России из Херсона и российский уголовный кодекс поставили жителей РФ в крайне пикантное положение. Ведь если россиянин выражает поддержку сдаче Херсона, он рискует быть отправлен в тюрьму на 5 лет по статье УК 280.1 (призывы к нарушение территориальной целостности РФ, введена в 2013 году). А если он выступает против вывода российской армии из Херсона, он тоже рискует сесть на 5 лет, но по другой статье - 280.3 (дискредитация вооруженных сил, введена в 2022 году). ОБ этом пишет Rus.Postimees.
Парадокс ⟩ Россиянин сядет в тюрьму и за поддержку, и за критику вывода войск из Херсона
Известный российский юрист, адвокат, основатель правозащитных проектов "Команда 29" и "Первый отдел" Иван Павлов специально для Rus.Postimees прокомментировал эту "правовую коллизию".
– Иван Юрьевич, что бы россиянин ни сказал о сдаче Херсона российскими войсками, он рискует сесть на 5 лет. По крайней мере, так гласит действующий Уголовный кодекс. Об этом даже пропагандисты российские говорят в эфирах прямым текстом. Это правда?
– Тут важно отметить, что упомянутый в видео спич Андрея Норкина в эфире российского ТВ на эту тему, конечно, был не без доли иронии. Сами пропагандисты начали иронизировать над ситуацией, в которую российское государство повергло Россию в последние годы, а особенно в это военное время. И это хорошо. Действительно, сейчас буквально шаг влево, или шаг вправо, уже приравнивается к какому-нибудь преступлению. И стоять на месте нельзя. Ирония здесь есть. Если человек будет поддерживать вывод войск и сдачу города обратно под контроль Киева, то он на самом деле рискует. Но тут важно, как именно россиянин будет это поддерживать. Если призывать к тому, что нужно выводить войска, то эти самые "призывы" могут быть отнесены к преступному деянию по статье 280.1.
УК РФ Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации (введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 433-ФЗ).
1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации, либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть интернет), наказываются обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Но что касается возможности появления таких дел, то совершенно ясно, что фактически все то, что будет поддерживать "линию партии", вряд ли будет на практике иметь негативные последствия. Тем не менее, статья есть. И если свою поддержку вы будете формулировать в виде призыва, то она будет попадать под состав этой статьи УК. Формально.
– Учитывая практику, а мы знаем, что в разных регионах РФ она очень разная, вы удивитесь, если где-то в глубинке будут делать "план" с помощью статьи 280.1 и публичных оценок сдачи Херсона, который Путин ранее "включал в состав РФ"?
– Это практически исключено. Правоприменительные органы РФ уже давно функционируют, руководствуясь не правом, а сигналами сверху, из телевизора. Именно эти сигналы – руководство к действию, а не писанный закон. Закон после сигнала лишь дает некое направление к действию. Причем зачастую закон дает некоторую дискрецию правоприменителям. Отсюда и идет такое избирательное правоприменение в РФ. Особенно мы его наблюдаем на примере закона об "иностранных агентах". Вроде как Russia Today по всем формальным параметрам должна быть признана в РФ "иноагентом", как многие другие медиа. Но все понимают, что действующая власть никогда не признает RT иностранным агентом.
– Рассмотрим ситуацию, когда россиянин не поддерживает вывод войск и сдачу Херсона ВСУ. В УК РФ же есть статья 280.3, которая появилась сразу после начала этой войны. Именно этой статьей карают тех, кто критикует действия российских генералов и солдат ВС РФ. Каковы риски сесть в тюрьму, если россиянин говорит: "Шойгу, какого хрена ты сдал "российский город"? Я против!".
– В этом случае риски быть привлеченным к ответственности, на мой взгляд выше. Потому что такие публичные действия – это и есть "дискредитация", как показывает сложившаяся в 2022 году практика правоприменения по этой статье УК РФ.
УК РФ Статья 280.3. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях
1. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, а равно направленные на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
2. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, а равно направленные на дискредитацию исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, повлекшие смерть по неосторожности и (или) причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
Там, где есть критика власти, правоприменение работает жестко в РФ. Весь арсенал применяется сразу. Критика вызывает репрессии.
– Очевидно, что для большинства россиян сдача Херсона - это негативная эмоция. С негативом обычно не соглашаются. Скорее, речь может идти о критической реакции на действия ВС РФ…
– Да. Именно поэтому я говорю, что тут есть некоторая ирония. Даже у пропагандиста Норкина. Потому что писанное право, действительно, не исключает таких возможностей. Но на практике поддержка вывода войск никакого уголовного дела не даст. Я очень удивлюсь, если кто-то из следователей решится такое дело возбудить. Его сразу одернут, а исполнитель получит по шапке. Тут страшнее другое: что все происходящее размывает право в России как таковое. Поднятая вами правовая коллизия это наглядно демонстрирует.
– Вы сказали, что на местах в РФ живут сигналами сверху. И упомянули тот же телевизор. Пропагандиста Норкина смотрят миллионы россиян. Его слова исполнители на местах в нынешней реальности России могут воспринимать как руководство к действию?
– Нет. Это не те сигналы. Сигнал Норкина - ирония. И это достаточно сильный поступок для пропагандиста. На всю страну поиронизировать над ситуацией, которая появилась не без его личного, Норкина, участия. Как один из пропагандистов, он способствовал этому всему. А теперь он сам вынужден признавать эту патовую ситуацию. Куда ни кинь, всюду клин.
– Это ли не смешно?
– Как говорится, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Смотрю на это спокойно, скорее. Меня, как юриста, эта ирония уже не трогает. Скорее, грустно это все.
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