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Фото ⟩ Латвийские баскетболисты победили Грецию и приблизились к путевке на ЧМ

rus.tvnet.lv
Латвийские баскетболисты победили Грецию и приблизились к путевке на ЧМ
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Мужская сборная Латвии по баскетболу
Мужская сборная Латвии по баскетболу Фото: Elizabete Ronija Dreimane/TVNET

Мужская сборная Латвии по баскетболу в пятницу, 11 ноября, на выезде обыграла греческих баскетболистов в отборочном матче чемпионата мира.

Латвия обыграла Грецию со счетом 80:60 (16:13, 20:15, 27:17, 17:15).

Янис Стрелниекс и Янис Тимма были самыми результативными в сборной Латвии, набрав 19 и 17 очков соответственно, а Дайрис Бертанс добавил еще 15 очков.

В начале первой четверти Латвии стараниями Бертанса и Тимма далось оторваться на семь очков вперед. Но хозяева поля смогли сократили отставание, и по итогам первой четверти отрыв Латвии составил всего три очка (16:13).

Галерея: Отборочный матч Чемпионата мира между Латвией и Грецией

Между тем, в начале второй четверти точный двухочковый Клава Чавара и два штрафных Кристера Зорика восстановили отрыв до семи очков. Хотя Латвия сохранила лидерство, греки удачно воспользовались ошибками нашей команды и сократили отрыв до пяти очков.

В последней атаке Стрелниекс забил дальний бросок и позволил Латвии уйти в перерыв со счетом +8.

В первые минуты третьей четверти Латвия играла результативно, а дальние удары Тиммы и Бертанса быстро привели к счету 47:33 в пользу Латвии.

Греки тут же запросили минутный тайм-аут, после чего сумели набрать пять очков, но это не помешало Латвии продолжить наращивать отрыв, выросший до 18 очков.

В заключительной четверти игра продолжила развиваться в пользу Латвии, и грекам ничего не оставалось, как смириться с поражением.

Чтобы сборная Латвии уже сегодня обеспечила себе путевку в финальный турнир, она должна была победить, при условии, что одна из двух команд-соперников - сборная Бельгии в Турции или Сербия в Великобритании - потерпит поражение.

Через три дня наша команда сразится с Великобританией в Арене Рига.

Защитник Артур Жагарс, который не смог присоединиться к сборной в начале недели из-за Covid-19, не поехал на игру в Грецию, а центровой Анджей Пасечник, который заболел вирусом, остался дома. В первый день сборов стало известно, что Родион Куруц, нуждающийся в лечении от травмы, помочь в этих играх не сможет.

В последнем цикле квалификационного турнира в конце февраля 2023 года сборная Латвии отправится в Турцию и дома сыграет с Грецией.

Победители первых трех мест выходят в финальный турнир.

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