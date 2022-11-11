Фото ⟩ Латвийские баскетболисты победили Грецию и приблизились к путевке на ЧМ

В заключительной четверти игра продолжила развиваться в пользу Латвии, и грекам ничего не оставалось, как смириться с поражением.

Чтобы сборная Латвии уже сегодня обеспечила себе путевку в финальный турнир, она должна была победить, при условии, что одна из двух команд-соперников - сборная Бельгии в Турции или Сербия в Великобритании - потерпит поражение.

Через три дня наша команда сразится с Великобританией в Арене Рига.

Защитник Артур Жагарс, который не смог присоединиться к сборной в начале недели из-за Covid-19, не поехал на игру в Грецию, а центровой Анджей Пасечник, который заболел вирусом, остался дома. В первый день сборов стало известно, что Родион Куруц, нуждающийся в лечении от травмы, помочь в этих играх не сможет.

В последнем цикле квалификационного турнира в конце февраля 2023 года сборная Латвии отправится в Турцию и дома сыграет с Грецией.

Победители первых трех мест выходят в финальный турнир.