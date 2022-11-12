Сборная Латвии по баскетболу впервые в истории вышла на чемпионат мира

Матч проходил на Крите и завершился победой латвийских баскетболистов со счётом 80:60 (16:13, 20:15, 27:17, 17:15).

Самым результативным игроком латвийской сборной стал Янис Стрелниекс, который набрал 19 очков. 17 очков в копилку сборной Латвии принёс Янис Тимма, а Дайрис Бертанс заработал 15 очков.

Видео: Лучшие моменты матча Греция - Латвия

Для досрочного выхода в финальную часть чемпионата мира сборной Латвии было необходимо одержать победу в матче против Греции, а также надеяться на победу Турции над Бельгией или Великобритании над Сербией.

В итоге, досрочную путёвку на чемпионат мира сборной Латвии принесли турецкие баскетболисты, которые обыграли команду Бельгии - 86:52 (23:13, 20:14, 17:13, 26:12).

В данный момент после 7 туров сборная Латвии с шестью победами занимает первое место в отборочной группе "I". Сборные Сербии и Греции с четырьмя победами делят вторую и третью строчки, а Турция и Бельгия занимают четвёртое и пятое места соответственно.

13 ноября сборная Латвии в "Арена Рига" примет команду Великобритании. Два последних тура пройдут в феврале 2023 года - сначала латвийские баскетболисты сыграют в Турции, а потом дома встретится с командой Греции.

Чемпионат мира-2023 пройдёт с 25 августа по 10 сентября сразу в трёх азиатских странах - Филиппинах, Японии и Индонезии.