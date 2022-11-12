Латвийские хоккеисты во втором проверочном матче обыграли Данию

Матч завершился со счётом 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) в пользу латвийских хоккеистов.

Латвийские хоккеисты открыли счёт уже на первой минуте благодаря точному броску Мартиньша Дзиеркалса. На 15-й минуте датчане сравняли счёт, но уже на 17-й Денис Смирнов реализовал численное большинство и вновь вывел сборную Латвии вперёд.

В конце второго периода датские хоккеисты опять восстановили равновесие на табло, а окончательный счёт в матче был установлен на 43-й минуте - численное большинство реализовал Филипп Бунцис, который принёс победу сборной Латвии.

Напомним, в первом матче на турнире сборная Латвии обыграла команду Норвегии - 6:3 (2:1, 2:2, 2:0). Голами в составе победителей отметились Денис Смирнов, Ренарс Крастенбергс, Даниель Горшанов и Георг Головков, оформивший хет-трик.

Сборная Латвии по хоккею во время декабрьского перерыва, установленного Международной федерацией хоккея (IIHF), отправится в Словакию, где сыграет проверочные матчи с хозяйкой турнира и сборной Норвегии.