Зеленский о возвращении Херсона: Это исторический день

"Сегодня исторический день - мы возвращаем юг нашей страны. По состоянию на сейчас наши защитники на подступах к городу. Остается уже совсем немного - начинаем заходить. Но специальные подразделения уже в городе. Херсонцы ждали. Никогда не отказывались от Украины. Надежда на Украину всегда оправдывается - Украина всегда возвращает свое", - заявил Зеленский.

По его словам, жители Херсона, несмотря на все угрозы, репрессии и издевательства оккупантов, берегли украинские флаги, верили в Украину.

"И даже когда город еще не полностью очищен от вражеского присутствия – сами горожане уже убирают с улиц и зданий российскую символику и любые следы пребывания оккупантов в Херсоне. Так же было и во всех других городах, освобожденных нашими защитниками. Так же будет и в тех городах, которые еще ожидают нашего возвращения", - сказал Зеленский.

Президент поблагодарил все подразделения вооруженных сил Украины, которые сейчас обеспечивают наступательную операцию на юге, и которые за эти дни сумели приблизиться к Херсонской области.

Зеленский также опубликовал видео их Херсона, как военнослужащие наблюдают за тем, как жители города при свете костра и автомобильных фар празднуют возвращение армии Украины.