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Фото ⟩ Тяжелое ДТП в Риге: автомобиль влетел в остановку; погиб человек

rus.tvnet.lv
Тяжелое ДТП в Риге: автомобиль влетел в остановку; погиб человек
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Последствия аварии на перекрестке Карля Улманя гатве и Виенибас гатве
Последствия аварии на перекрестке Карля Улманя гатве и Виенибас гатве Фото: TVNET

Рано утром в субботу в Риге произошла смертельная авария, сообщила RUS TVNET представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.

В 6:10 в субботу, 12 ноября, стражи порядка получили информацию о том, что в Риге, на перекрестке Карля Улманя гатве и Виенибас гатве автомобиль съехал с проезжей части.

По сообщениям очевидцев, машина, судя по всему, на большой скорости протаранила остановку общественного транспорта, существенно повредив ее. Очень сильно пострадал и автомобиль.

Фото: TVNET

По информации полиции, на месте происшествия сотрудники Службы неотложной медицинской помощи констатировали смерть мужчины.

Представитель Пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте отметила, что вызволять пострадавшего пришлось при помощи гидравлических инструментов.

Государственная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Фото: TVNET

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