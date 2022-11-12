Фото ⟩ Тяжелое ДТП в Риге: автомобиль влетел в остановку; погиб человек

В 6:10 в субботу, 12 ноября, стражи порядка получили информацию о том, что в Риге, на перекрестке Карля Улманя гатве и Виенибас гатве автомобиль съехал с проезжей части.

По сообщениям очевидцев, машина, судя по всему, на большой скорости протаранила остановку общественного транспорта, существенно повредив ее. Очень сильно пострадал и автомобиль.

Фото: TVNET

По информации полиции, на месте происшествия сотрудники Службы неотложной медицинской помощи констатировали смерть мужчины.

Представитель Пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте отметила, что вызволять пострадавшего пришлось при помощи гидравлических инструментов.

Государственная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Фото: TVNET