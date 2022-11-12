Рано утром в субботу в Риге произошла смертельная авария, сообщила RUS TVNET представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.
Фото ⟩ Тяжелое ДТП в Риге: автомобиль влетел в остановку; погиб человек
В 6:10 в субботу, 12 ноября, стражи порядка получили информацию о том, что в Риге, на перекрестке Карля Улманя гатве и Виенибас гатве автомобиль съехал с проезжей части.
По сообщениям очевидцев, машина, судя по всему, на большой скорости протаранила остановку общественного транспорта, существенно повредив ее. Очень сильно пострадал и автомобиль.
По информации полиции, на месте происшествия сотрудники Службы неотложной медицинской помощи констатировали смерть мужчины.
Представитель Пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте отметила, что вызволять пострадавшего пришлось при помощи гидравлических инструментов.
Государственная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!