Еврокомиссар: к предстоящей зиме страны ЕС готовы, следующая будет сложнее

По ее словам, Еврокомиссия и страны ЕС по отдельности сделали довольно много, чтобы с уверенностью ожидать следующего зимнего сезона. Следующей зимой можно прогнозировать более сложную ситуацию, ведь вполне вероятно, что в один прекрасный день Россия вообще перекроет газовый кран, а стабильных альтернатив у Европы нет.

По словам комиссара, санкции против российского газа со стороны в ЕС сейчас не на повестке дня.

Политик напомнила, что с начала этого года идут ожесточенные бои за поставки газа, но этот ресурс удалось обеспечить в достаточном количестве, поэтому цены начали снижаться. В настоящее время заполнено около 95% мощностей хранилищ газа, вместо поставок из России ведется поиск более надежных поставщиков по газопроводам из Норвегии, Алжира и Азербайджана и поставщиков СПГ, в результате чего доля "Газпрома" в поставках сократилась до 9%.

В то же время страны ЕС работают над экономией, и, как показывают осенние данные, страны смогли выполнить свои обязательства по сокращению потребления газа не менее чем на 15%.

Симсон надеется, что на следующей встрече министров энергетики ЕС в ноябре страны смогут прийти к соглашению о совместных закупках газа, о шагах солидарности, которые необходимо предпринять в случае необходимости, а также о потолке цен. В этом случае необходимо четкое регулирование, потому что, если "выстрелим мимо", последствия могут быть плачевными.

В долгосрочной перспективе комиссар видит необходимость тщательной работы по расширению использования возобновляемых источников энергии.

Говоря о помощи Украине, Симсон отметила, что сейчас особенно важна помощь в восстановлении частично разрушенных российскими атаками украинских электросетей. Речь идет не о деньгах, а о поставках конкретной техники.