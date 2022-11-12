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После отступления из Херсона Россия выбрала новую столицу оккупированной области

rus.tvnet.lv
После отступления из Херсона Россия выбрала новую столицу оккупированной области
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Фото: Reuters/ScanPix

После сдачи Херсона российские власти сообщили, что переносят столицу оккупированной части региона в город Геничевск, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на прокремлевские СМИ и представителя оккупационной администрации Александра Фомина.

"На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти", - заявил он.

Геничевск является курортом и портовым городом. Он находится на юге региона на берегу Азовского моря, отмечает Русская служба ВВС.

Россияне заняли Геничевск 24 февраля, а в марте украинцы провели там митинг с плакатами против российской агрессии. 12 марта мэр города Александр Тулупов сообщил об отставке. После этого россияне сообщили, что на должность главы города назначен Геннадий Сивак из аннексированного Крыма.

В среду российские власти официально объявили о сдаче Херсона, назвав это отводом войск. Это был единственный областной центр, который России удалось завоевать с начала вторжения.

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