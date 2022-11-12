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Видео ⟩ Российские СМИ опубликовали кадры подрыва моста Каховской ГЭС

rus.tvnet.lv
Российские СМИ опубликовали кадры подрыва моста Каховской ГЭС
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Российские СМИ опубликовали видео, на котором, как утверждается, зафиксирован подрыв моста Каховской ГЭС в Херсонской области.

Видео появилось на портале "Известий", а также в других подконтрольных Кремлю СМИ.

На записи видна яркая вспышка и сильный взрыв.

Видео в Telegram опубликовал и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Так и выглядела их "героическая перегруппировка". Побег и подрыв мостов. Чтобы не догнали", - написал Геращенко.

"Ничего, догоним всех", - пообещал Геращенко, сопроводив пост хештегом "#россия_террорист".

О разрушениях на Каховской дамбе свидетельствуют и спутниковые снимки Maxar.

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