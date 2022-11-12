Видео ⟩ Российские СМИ опубликовали кадры подрыва моста Каховской ГЭС

Для тех кто говорит что взрывали только некий "мост". Вот спутниковые снимки. Мост идет поверх дамбы по сути. Мы видим что верхняя часть разрушена и идет небольшой сброс воды. Что будет с дамбой дальше после такого взрыва думаю могут сказать только специалисты на месте pic.twitter.com/ydQlqPvv6u