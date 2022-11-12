Российские СМИ опубликовали видео, на котором, как утверждается, зафиксирован подрыв моста Каховской ГЭС в Херсонской области.
Видео ⟩ Российские СМИ опубликовали кадры подрыва моста Каховской ГЭС
Видео появилось на портале "Известий", а также в других подконтрольных Кремлю СМИ.
На записи видна яркая вспышка и сильный взрыв.
Видео в Telegram опубликовал и советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Так и выглядела их "героическая перегруппировка". Побег и подрыв мостов. Чтобы не догнали", - написал Геращенко.
"Ничего, догоним всех", - пообещал Геращенко, сопроводив пост хештегом "#россия_террорист".
О разрушениях на Каховской дамбе свидетельствуют и спутниковые снимки Maxar.
Для тех кто говорит что взрывали только некий "мост". Вот спутниковые снимки. Мост идет поверх дамбы по сути. Мы видим что верхняя часть разрушена и идет небольшой сброс воды. Что будет с дамбой дальше после такого взрыва думаю могут сказать только специалисты на месте pic.twitter.com/ydQlqPvv6u— IanMatveev (@ian_matveev) November 12, 2022
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