Словенский футболист Йосип Иличич вышел на пик карьеры только к 30 годам, однако стал настоящей звездой "Атланты" и даже вошёл в историю международных турниров. Однако всё испортили личные проблемы футболиста, катализатором которых, возможно, стала измена жены, пишет Sport24.
Депрессия, лишний вес и закат карьеры: футболист, которого, возможно, подкосила измена жены
Иличич перебрался в "Аталанту" из "Фиорентины" в 2017 году и уже в сезоне 2017/2018 стал лучшим бомбардиром клуба. В свой послужной список он также может занести попадание в "Команду года" Серии А и четыре гола в выездном матче 1/8 Лиги чемпионов против "Валенсии". Этот покер позволил ему стать первым в истории футболистом, который забил более трёх мячей в матче плей-офф Лиги чемпионов на выезде, кроме того, он стал самым возрастным автором покера в истории ЛЧ.
Стоит также отметить, что 10 июня 2019 года он сделал дубль в ворота сборной Латвии в отборочном матче Евро-2020.
Казалось бы, несмотря на возраст, футболист может успешно продолжать карьеру еще минимум пару лет, но всё испортили личные проблемы.
За несколько лет до этого у Иличича диагностировали биполярное расстройство, на него периодически накатывала депрессия, которая мешала как на поле, так и за его пределами. Но окончательно всё изменилось летом 2020 года, когда СМИ сообщили, что футболисту изменяла жена Тина Половина.
После этого Иличич удалил из соцсетей почти все фотографии с супругой, однако спустя время снова начал публиковать снимки с ней. Sport24 отмечает: или спортсмен простил жене связь с другим, или же история просто оказалась вымыслом.
По другой версии, Иличич слишком сильно впечатлился из-за Covid-19. Дело в том, что весной 2020 года город Бергамо стал эпицентром коронавируса - людям не хватало мест в интенсивной терапии, с работой не справлялся крематорий. Йосип сильно переживал по этому поводу.
После лета 2020 года Иличич продолжал играть за "Атланту", но появлялся на поле все реже, а зимой 2021 года полузащитника снова охватила сильнейшая депрессия, он пропустил несколько матчей и летом расторг контракт к клубом, сильно при этом растолстев. В этом году он провел за "Атлант" всего два матча.
В октябре 34-летний Йосип Иличич вернулся в Словению, подписав контракт с "Марибором". 7 ноября он впервые с мая вышел на поле и отметился реализованным пенальти.
В январе футболисту исполнится 35 лет. По футбольным меркам, это уже довольно зрелый возраст, однако он мог бы еще пошуметь в футбольном мире... если бы не подвели психологические проблемы.
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