Депрессия, лишний вес и закат карьеры: футболист, которого, возможно, подкосила измена жены

Иличич перебрался в "Аталанту" из "Фиорентины" в 2017 году и уже в сезоне 2017/2018 стал лучшим бомбардиром клуба. В свой послужной список он также может занести попадание в "Команду года" Серии А и четыре гола в выездном матче 1/8 Лиги чемпионов против "Валенсии". Этот покер позволил ему стать первым в истории футболистом, который забил более трёх мячей в матче плей-офф Лиги чемпионов на выезде, кроме того, он стал самым возрастным автором покера в истории ЛЧ.

Стоит также отметить, что 10 июня 2019 года он сделал дубль в ворота сборной Латвии в отборочном матче Евро-2020.

Казалось бы, несмотря на возраст, футболист может успешно продолжать карьеру еще минимум пару лет, но всё испортили личные проблемы.

За несколько лет до этого у Иличича диагностировали биполярное расстройство, на него периодически накатывала депрессия, которая мешала как на поле, так и за его пределами. Но окончательно всё изменилось летом 2020 года, когда СМИ сообщили, что футболисту изменяла жена Тина Половина.