"Валмиера" впервые в истории выиграла чемпионат Латвии

Голы Раймонда Кроллиса (59-я минута) и Джибриля Гейе (90+6) принесли "Валмиере" выездную победу над "Лиепаей" (2:0), а вместе с этим - первый в истории клуба титул чемпиона Латвии по футболу.

Команда Юргиса Калнса набрала 85 очков, опередив в турнирной таблице ближайшего преследователя "Ригу" на 4 очка. Стоит отметить и прекрасное соотношение забитых и пропущенных голов за сезон: 101/25.

Добавим также, что Раймонд Кроллис стал лучшим бомбардиром чемпионата Латвии. 21-летний нападающий забил 23 гола и обогнал своего главного конкурента серба Андрея Илича (РФШ) на семь голов.

"Рига" до последнего тура сохраняла шансы на титул, но для этого подопечные Сандро Перковича должны были обыграть у себя дома РФШ, а также надеяться на неудачу "Валмиеры" в Лиепае. Оба эти условия не были выполнены.

Гол Седрика Куадио на 67-й минуте принёс победу РФШ, которая в итоге заняла третье место в турнирной таблице (76 очков) и уступила чемпионские полномочия "Валмиере".

Помимо чемпионского титула в последнем туре решилась и судьба последнего места в турнирной таблице. На рижском стадионе "Ханзас" между собой встречались аутсайдеры текущего сезона "Метта" и "Супер Нова", которые не смогли выявить победителя - 1:1.

Таким образом, "Супер Нова" не сумела сохранить прописку в "Вирслиге" и в следующем сезоне сыграет в Первой лиге. Место "Супер Новы" в Высшей лиге в сезоне-2023 займёт "Елгава".

"Метта", в свою очередь, проведёт стыковые матчи против "Гробини", в которых решится, какая из команд будет представлена в высшем дивизионе в следующем сезоне.

Итоговая турнирная таблица чемпионата Латвии сезона-2022 :

"Валмиера" (85 очков) "Рига" (81) РФШ (76) "Лиепая" (70) "Ауда" (51) "Тукумс" (38) "Даугавпилс" (34) "Спартак" (31) "Метта" (22) "Супер Нова" (19)