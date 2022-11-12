В субботу, 12 ноября, прошёл последний тур чемпионата Латвии по футболу, в котором определился победитель турнира.
"Валмиера" впервые в истории выиграла чемпионат Латвии
Голы Раймонда Кроллиса (59-я минута) и Джибриля Гейе (90+6) принесли "Валмиере" выездную победу над "Лиепаей" (2:0), а вместе с этим - первый в истории клуба титул чемпиона Латвии по футболу.
Команда Юргиса Калнса набрала 85 очков, опередив в турнирной таблице ближайшего преследователя "Ригу" на 4 очка. Стоит отметить и прекрасное соотношение забитых и пропущенных голов за сезон: 101/25.
Добавим также, что Раймонд Кроллис стал лучшим бомбардиром чемпионата Латвии. 21-летний нападающий забил 23 гола и обогнал своего главного конкурента серба Андрея Илича (РФШ) на семь голов.
"Рига" до последнего тура сохраняла шансы на титул, но для этого подопечные Сандро Перковича должны были обыграть у себя дома РФШ, а также надеяться на неудачу "Валмиеры" в Лиепае. Оба эти условия не были выполнены.
Гол Седрика Куадио на 67-й минуте принёс победу РФШ, которая в итоге заняла третье место в турнирной таблице (76 очков) и уступила чемпионские полномочия "Валмиере".
Помимо чемпионского титула в последнем туре решилась и судьба последнего места в турнирной таблице. На рижском стадионе "Ханзас" между собой встречались аутсайдеры текущего сезона "Метта" и "Супер Нова", которые не смогли выявить победителя - 1:1.
Таким образом, "Супер Нова" не сумела сохранить прописку в "Вирслиге" и в следующем сезоне сыграет в Первой лиге. Место "Супер Новы" в Высшей лиге в сезоне-2023 займёт "Елгава".
"Метта", в свою очередь, проведёт стыковые матчи против "Гробини", в которых решится, какая из команд будет представлена в высшем дивизионе в следующем сезоне.
Итоговая турнирная таблица чемпионата Латвии сезона-2022:
- "Валмиера" (85 очков)
- "Рига" (81)
- РФШ (76)
- "Лиепая" (70)
- "Ауда" (51)
- "Тукумс" (38)
- "Даугавпилс" (34)
- "Спартак" (31)
- "Метта" (22)
- "Супер Нова" (19)
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