Из тюрьмы на фронт. Как набирали в армию заключенных на протяжении веков

В защиту британских тюремных вербовщиков стоит добавить, что у Британии перед Первой мировой войной регулярная армия была крайне невелика. Флот был, что и понятно при многочисленных заморских колониях, а армия при этом была просто ни к чему. Пришлось ее создавать буквально с нуля, отсюда и добровольцы, и потом и заключенные.

Один из немногих мемориалов в память заключенных, погибших в Первой мировой войне на фронтах. Мемориальная доска в церкви тюрьмы Пэнхёрст на острове Уайт Фото: © Geoff Allan (WMR-40798)

Кстати, заслуга осужденных, ушедших на фронт Первой мировой войны, как-то долгое время почти полностью игнорировалась, поскольку преступный элемент плохо сочетался с мифологической героизацией батального прошлого.

Рабский (ратный) труд

Если следовать логике, то солдат из рабов делать не следует. Зачем давать оружие в руки тому, кто, почти наверняка, не в восторге от своего зависимого положения и спит и видит, как бы поменяться с хозяином местами?

Одно дело - привлекать их для переноса тяжестей (лошадей все-таки жалко), другое - рассчитывать на них, как на полноценную военную силу.

Но все это хорошо в теории, а в жизни все было далеко не так просто.

Возьмем к примеру Древнюю Грецию, в которой многочисленные независимые города-государства в период примерно с 500 до 338 гг до н.э. только тем и занимались, что непрерывно воевали между собой. Войны эти шли с переменной интенсивностью, но время от времени разгорались в полномасштабный конфликт по принципу все против всех.

Древняя фреска на острове Санторини. Прекрасно видны весла. А на веслах кто? Рабы, разумеется Фото: DEA / G. DAGLI ORTI