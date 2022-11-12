Видео ⟩ В Херсон вернулась украинская полиция

"Около 200 полицейских работают на территории города. Вокруг Херсона и на его территории размещены контрольные точки. Полиция Херсонского округа продолжает фиксировать преступления россиян", - подтвердил начальник полиции.

"Главная угроза в настоящее время связана с массивным минированием. Над нейтрализацией взрывчатых предметов на данный момент работают десять групп специалистов-техников. В Херсоне, проводя разминирование административного здания, один из полицейских сегодня получил ранения", - сообщил Клименко в Facebook.

Historic scenes of jubilation in Kherson following the city’s liberation from Russian occupation. Amazing to think that just weeks ago, the Kremlin tried to convince the world that that these people wanted to join Russia pic.twitter.com/Q6k9LSP9Ht — Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag) November 12, 2022

"Просим местных жителей соблюдать определенные условия, осторожно передвигаться по городу и не трогать подозрительные предметы. Если вы их заметили, обязательно сообщите об этом стражам правопорядка", - призвал горожан Клименко.

Отдельно он обратился к жителям Херсона, выехавшим из города, призвав их не торопиться с возвращением, пока не будут завершены мероприятия по стабилизации обстановки.