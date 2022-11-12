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Видео ⟩ В Херсон вернулась украинская полиция

rus.tvnet.lv
В Херсон вернулась украинская полиция
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Освобожденные жители Херсона.
Освобожденные жители Херсона. Фото: AP/Scanpix

В Херсон вернулась украинская полиция, в субботу сообщил начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Около 200 полицейских работают на территории города. Вокруг Херсона и на его территории размещены контрольные точки. Полиция Херсонского округа продолжает фиксировать преступления россиян", - подтвердил начальник полиции.

"Главная угроза в настоящее время связана с массивным минированием. Над нейтрализацией взрывчатых предметов на данный момент работают десять групп специалистов-техников. В Херсоне, проводя разминирование административного здания, один из полицейских сегодня получил ранения", - сообщил Клименко в Facebook.

"Просим местных жителей соблюдать определенные условия, осторожно передвигаться по городу и не трогать подозрительные предметы. Если вы их заметили, обязательно сообщите об этом стражам правопорядка", - призвал горожан Клименко.

Отдельно он обратился к жителям Херсона, выехавшим из города, призвав их не торопиться с возвращением, пока не будут завершены мероприятия по стабилизации обстановки.

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