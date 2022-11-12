Главное за 12 ноября ⟩ Смертельная авария в Риге, подкуп врачей и бойкот России на G20

Российские СМИ опубликовали видео, на котором, как утверждается, зафиксирован подрыв моста Каховской ГЭС в Херсонской области.

Зоозащитники из MTÜ Cats Help сообщают об очередной фабрике по разведению животных: в среду, 9 ноября, были спасены 11 кошек персидской и экзотической пород. Теперь кошек будут лечить, а потом искать им новых хозяев.

За несколько дней до утечки на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" два неизвестных судна с отключенными транспондерами появились в трех милях от мест, где пролегают нити трубопроводов, сообщило в пятницу, 11 ноября, издание Wired со ссылкой на анализ компании SpaceKnow.

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Предпринимаются ли в этнически разделенном обществе Латвии попытки услышать друг друга? Как быть с теми, кто затаил обиду из-за сноса советских памятников? Что делать с радикально настроенными путинистами в стране? В эфире "Кто вам платит?" обсудили чувствительные для общества Латвии вопросы с экс-президентом Валдисом Затлерсом.

Все процессы в мировых и национальных правительствах контролируются тайной организацией - "мировым правительством". Так думают 53% респондентов исследовательского центра SKDS. Вероятно, они также считают, что башни 5G зомбируют человечество, ну а тех, кто "не так глубоко разбирается в вещах", они считают "овцами". Социальный антрополог Клавс Седлениекс и психотерапевт Артур Анцанс комментируют, почему теории заговора так популярны и как они работают.

Агенты американских спецслужб за нарушение санкций арестовали на Фиджи яхту "Амадея", чтобы продать ее и передать активы Украине. "Охотой" на яхту "Амадея" занималась команда во главе с американским прокурором Эндрю Адамсом. Би-би-си получила эксклюзивный доступ к тому, как проходило расследование - вот его основные выводы.

14-летняя девочка получила смертельные травмы, когда утром во вторник, 8 ноября, на перекрестке Муратси недалеко от города Курессааре на острове Сааремаа ее сбила машина, водитель которой не остановился и продолжил путь по направлению в город.