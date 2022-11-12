Суббота после праздника прошла достаточно спокойно, но и важных новостей и событий хватало. RUS TVNET рассказывает о них в дайджесте за 12 ноября.
Главное за 12 ноября ⟩ Смертельная авария в Риге, подкуп врачей и бойкот России на G20
Новости Латвии:
Рано утром в субботу в Риге произошла смертельная авария, сообщила RUS TVNET представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.
Передача Bez Tabu с разницей в один день получила два письма от сотрудников двух не связанных между собой медучреждений, которые сообщили о попытках подкупа врачей.
Скончалась актриса Велта Скурстене, сообщила LTV ее дочь Зане Лаце.
Сборная Латвии по баскетболу на выезде обыграла команду Греции в рамках отборочного этапа на чемпионат мира 2023 года и завоевала путёвку на мировое первенство.
В субботу, 12 ноября, прошёл последний тур чемпионата Латвии по футболу, в котором определился победитель турнира.
За рубежом:
День возвращения Херсона - это исторический день, сказал в пятницу президент Украины Владимир Зеленский, впервые комментируя вход армии Украины в город, который Россия захватила на начальном этапе полномасштабной войны.
В Херсон вернулась украинская полиция, в субботу сообщил начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Европейский союз и Великобритания обязались бойкотировать выступление российской делегации на саммите G20, который состоится 15 и 16 ноября на Бали, в Индонезии, сообщает Daily Telegraph.
Российские СМИ опубликовали видео, на котором, как утверждается, зафиксирован подрыв моста Каховской ГЭС в Херсонской области.
Зоозащитники из MTÜ Cats Help сообщают об очередной фабрике по разведению животных: в среду, 9 ноября, были спасены 11 кошек персидской и экзотической пород. Теперь кошек будут лечить, а потом искать им новых хозяев.
За несколько дней до утечки на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" два неизвестных судна с отключенными транспондерами появились в трех милях от мест, где пролегают нити трубопроводов, сообщило в пятницу, 11 ноября, издание Wired со ссылкой на анализ компании SpaceKnow.
Интересное чтиво:
Предпринимаются ли в этнически разделенном обществе Латвии попытки услышать друг друга? Как быть с теми, кто затаил обиду из-за сноса советских памятников? Что делать с радикально настроенными путинистами в стране? В эфире "Кто вам платит?" обсудили чувствительные для общества Латвии вопросы с экс-президентом Валдисом Затлерсом.
Все процессы в мировых и национальных правительствах контролируются тайной организацией - "мировым правительством". Так думают 53% респондентов исследовательского центра SKDS. Вероятно, они также считают, что башни 5G зомбируют человечество, ну а тех, кто "не так глубоко разбирается в вещах", они считают "овцами". Социальный антрополог Клавс Седлениекс и психотерапевт Артур Анцанс комментируют, почему теории заговора так популярны и как они работают.
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