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Российская армия вывезла из Художественного музея Херсона 15 000 экспонатов

rus.tvnet.lv
Российская армия вывезла из Художественного музея Херсона 15 000 экспонатов
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Херсон после освобождения.
Херсон после освобождения. Фото: Reuters/ScanPix

Российская армия из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко, в ходе эвакуации, вывезла в Симферополь почти 15 000 экспонатов, в субботу сообщил Центр национального сопротивления.

У музея, из которого вывеззли экспонаты, есть и филиал в Новой Каховке, сказано в публикации.

В постоянной экспозиции музея есть иконы, которые были созданы в период с 17-го века по начало 20-го века, произведения первой половины 19-го века и начала 20-го века Украины, произведения современных художников.

По данным центра, солдаты захватили с собой сантехнику, в том числе унитазы, а также бытовую технику.

"Есть и печальная новость. Оккупанты вывезли дореволюционные издания, которые издавались в Херсонской губернии.

Они бесценны, это самая большая коллекция краеведческих фондов. Для ученых и преподавателей, студентов и краеведов - источники информации для исследований.

Уничтожен информационный ресурс для всех, кого интересует история южной части Украины", - заявила директор областной библиотеки им. Гончара Надежда Коротун.

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