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Фото ⟩ Кремль удивляет картой, которая находится на его сайте

rus.tvnet.lv
Кремль удивляет картой, которая находится на его сайте
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Карта России с добавленными оккупированными территориями Украины.
Карта России с добавленными оккупированными территориями Украины. Фото: AFP/SCANPIX

На карте, находящейся на официальном сайте Кремля, не видны недавно оккупированные территории - Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области, сообщает СМИ Insider.

Некоторые из оккупированных районов Украины, которые президент России Владимир Путин после произошедших там псевдореферендумов присоединил к России, уже освобождены Вооруженными силами Украины.

Фото: Скриншот

Например, 11 ноября вооруженные силы Украины вернулись в Херсон, который Россия считает как бы своей территорией. В то же время все оккупированные регионы официально включены в Конституцию России. В том числе и неконтролируемая часть Запорожья, а теперь и Херсон.

Уже сообщалось, что украинские силы до пятницы освободили от российских войск территорию в более чем 3000 квадратных километров на юге страны.

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