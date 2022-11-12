Фото ⟩ Кремль удивляет картой, которая находится на его сайте

Некоторые из оккупированных районов Украины, которые президент России Владимир Путин после произошедших там псевдореферендумов присоединил к России, уже освобождены Вооруженными силами Украины.

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Например, 11 ноября вооруженные силы Украины вернулись в Херсон, который Россия считает как бы своей территорией. В то же время все оккупированные регионы официально включены в Конституцию России. В том числе и неконтролируемая часть Запорожья, а теперь и Херсон.

Уже сообщалось, что украинские силы до пятницы освободили от российских войск территорию в более чем 3000 квадратных километров на юге страны.