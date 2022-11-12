На карте, находящейся на официальном сайте Кремля, не видны недавно оккупированные территории - Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области, сообщает СМИ Insider.
Фото ⟩ Кремль удивляет картой, которая находится на его сайте
Кремль удивляет картой, которая находится на его сайте
Некоторые из оккупированных районов Украины, которые президент России Владимир Путин после произошедших там псевдореферендумов присоединил к России, уже освобождены Вооруженными силами Украины.
Например, 11 ноября вооруженные силы Украины вернулись в Херсон, который Россия считает как бы своей территорией. В то же время все оккупированные регионы официально включены в Конституцию России. В том числе и неконтролируемая часть Запорожья, а теперь и Херсон.
Уже сообщалось, что украинские силы до пятницы освободили от российских войск территорию в более чем 3000 квадратных километров на юге страны.
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